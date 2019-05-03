Милиция забрала в РОВД 35 участников пикета на старой площади

Сотрудники милиции забрали в РОВД Первомайского района жителей села Военно-Антоновка в Чуйской области, которые проводили пикет у здания правительства.

Сельчане просили чиновников обратить внимание и решить их земельные вопросы. Однако, к митингующим так никто и не вышел. Зато подоспели сотрудники милиции, которые зачитали постановление Первомайского районного суда, согласно которому в период с 29 апреля по 11 мая все пикеты и митинги могут проводиться только в парке имени Максима Горького.

- Сотрудники милиции несколько раз просили людей разойтись, однако они проигнорировали просьбы. Тогда 35 человек доставили в отделение милиции для проведения профилактической беседы. После разъяснения ситуации всех отпустили, кроме гражданки К.А. Она оштрафована на 3 тысячи сомов за неподчинение законным требованиям милиции, - прокомментировали VB.KG в ГУВД Бишкека.

На видеозаписи, которую разместила на своей странице в FB правозащитница Азиза Абдирасулова видно, что милиционеры, действительно, просят людей разойтись. После короткой перебранки их сажают в приготовленные автобусы.