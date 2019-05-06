Авиакатастрофа в "Шереметьево". Погибло как минимум 40 человек

Самолет Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево в воскресенье, 5 мая. Борт выполнял рейс из Москвы в Мурманск. Он взлетел в 18:03 по московскому времени, а в 18:25 пилоты доложили об аварийной ситуации. Через несколько минут после этого самолет совершил посадку. Началась эвакуация пассажиров с помощью спасательных трапов.

На данный момент точно неизвестно, что стало причиной трагедии, и почему экипаж решил развернуть машину. При этом, сообщается, в связи с погодными условиями на посадку самолет смог пойти только со второго захода. На многочисленных видеозаписях в интернете, которые снимали очевидцы, видно, что самолет, заходя на посадку сначала ударился носом, а потом приземлился. Только после этого в хвостовой части лайнера начался пожар.

По данным СМИ, на борту самолета находилось 78 человек, Минздрав сообщает о 38 выживших, Следственный комитет - о 37. Тем временем редакция Life опубликовала список из 28 пассажиров, которые остались живы после крушения, еще пять человек находятся в больнице.

Таким образом жертвами авиакрушения стали как минимум 40 человек. При этом "Комсомольская правда" и некоторые другие издания со ссылкой на очевидцев сообщили, что некоторые пассажиры, находящиеся в хвостовой части самолета, оказались заблокированы на своих местах и не смогли выбраться из-за того, что другие стояли в проходах и спасали свою ручную кладь.