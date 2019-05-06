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Зять пырнул тещу ножом в живот

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- ВБ
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22 апреля 2019 года примерно в 10:00 часов в дежурную часть ОВД Сокулукского района поступило сообщение о том, что в одну из больниц Бишкека в реанимационное отделение с ножевым ранением поступила жительница Чуйской области.

На место выезжала следственно-оперативная группа ОВД Сокулукского района, где по приезду опросить потерпевшую не представилось возможным - женщине оказывалась медицинская помощь и требовалась экстренная операция.

Сотрудниками милиции была установлена личность потерпевшей женщины, ею оказалась 54-летняя гр.Р.Б., жительница села Новопавловка Сокулукского района Чуйской области.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Сокулукского района, Следственной службой были даны следственные поручения необходимым службам.

После того, как потерпевшая пришла в себя, она была допрошена следственными органами. Выяснилось, что данное преступление совершил зять женщины. Рано утром 22 апреля 2019 года он беспричинно нанес женщине ножевое ранение в область живота, после чего она и была доставлена в больницу. В тот же день сотрудниками СКМ ОВД Сокулукского района подозреваемый, 33-летний гр. К.У., был задержан.

Обстоятельства происшедшего выясняются. Назначены необходимые экспертизы. По материалам досудебного производства следственные мероприятия продолжаются, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области


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URL: https://www.vb.kg/378226
Теги:
ГУВД, МВД, здравоохранение, поножовщина, Чуйская область, больница
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