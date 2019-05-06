Заведены дела на сельчан, обвинивших глухонемых в похищении ребенка

По заявлению трех граждан, являющихся инвалидами по слуху, возбуждено два уголовных дела. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УВД Ошской области.

Напомним, 3 мая глухонемых приезжих парней жители села Корул Алайского района обвинили в попытке кражи ребенка. Из-за чего нанесли им телесные повреждения, требуя объяснений. "Беседу" сельчане засняли на камеру телефона, а позже распространили ролик в Соцсетях.

В тот же день происшествие было зарегистрировано в ЕРПП по статьям 266 "Хулиганство" и 344 "Заведомо ложное сообщение о совершении преступления" УК КР. Следствие ведет РОВД Алайского района, допрошены все участники инцидента.

- Сейчас ждем результатов экспертизы по видео, после сможем говорить, будут ли задержаны подозреваемые. Пока их только допросили. Также поговорили с мальчиком, который и сказал родителям, что его хотели украсть трое мужчин. Произошло недопонимание: парни хотели просто сфотографироваться с ослом, на котором ехал мальчик, взамен предлагали ему денег. А ребенок испугался и убежал, - отметили в пресс-службе УВД Ошской области.

Для справки:

Статья 266 "Хулиганство" УК КР

1. Хулиганство, то есть умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и нормы общепринятого поведения, сопряженное с насилием либо угрозой его применения, либо совершение непристойных действий, отличающихся цинизмом, совершенные с особой дерзостью, то есть сопряженное с уничтожением или повреждением чужого имущества, или сопровождавшееся применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо угрозой его применения, -

1) группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, -

наказывается лишением свободы III категории (от пяти лет до семи лет шести месяцев).

Статья 344 "Заведомо ложное сообщение о совершении преступления" УК КР

1. Заведомо ложное сообщение о совершении преступления, -

наказывается исправительными работами III категории или штрафом IV категории, или лишением свободы I категории (до двух лет шести месяцев).