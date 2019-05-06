Двое мужчин украли урну со средствами для детей с онкологией

Неизвестные этой ночью украли из кафе "Foodzone", расположенного в Боомском ущелье, благотворительную урну для детей, страдающих онкологическими заболеваниями. Видео с камер наблюдения кафе на своей странице в соцсети опубликовал благотворительный фонд "Help the Children – SKD".

По словам руководителя общественной организации Елены Коневой, к которой редакция VB.KG обратилась за комментариями, видео с кафе свидетельствует, что эти мужчины целенаправленно приехали за благотворительной урной.

- Все средства из этих урн идут на помощь детям, страдающим онкологическими и гематологическими заболеваниями. И это уже не первый раз, когда воруют благотворительные урны. Сейчас вот ждем милицию, которой мы предоставим все фото и видеоматериалы из кафе, - пояснила.