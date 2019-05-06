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Двое мужчин украли урну со средствами для детей с онкологией

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- Бакыт Стамов
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Неизвестные этой ночью украли из кафе "Foodzone", расположенного в Боомском ущелье, благотворительную урну для детей, страдающих онкологическими заболеваниями. Видео с камер наблюдения кафе на своей странице в соцсети опубликовал благотворительный фонд "Help the Children – SKD".

По словам руководителя общественной организации Елены Коневой, к которой редакция VB.KG обратилась за комментариями, видео с кафе свидетельствует, что эти мужчины целенаправленно приехали за благотворительной урной.

- Все средства из этих урн идут на помощь детям, страдающим онкологическими и гематологическими заболеваниями. И это уже не первый раз, когда воруют благотворительные урны. Сейчас вот ждем милицию, которой мы предоставим все фото и видеоматериалы из кафе, - пояснила.


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URL: https://www.vb.kg/378233
Теги:
благотворительность, Иссык-Кульская область, кафе, социальные сети, преступление, Кыргызстан, МВД
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Комментарии
Таалай
06.05.2019, 14:46

Пид,сы.нелюди

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Читатель Вечерки
06.05.2019, 17:11

Сколько денег может быть в этом жалком ящике. Совести у этих молодых парней нет ! И почему милиция не работает, если уже не в первый раз воруют.

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12355
06.05.2019, 17:14

Они конечно нелюди, но кто нибудь эти благотворительные конторы проверял. А то их сейчас в каждом магазине по 3-4 штуке стоят. Вдруг кто-то обманывает.

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John
06.05.2019, 17:58

Вымерает человек!!!! Очередное доказательство неправоты Дарвина. Нет эволюции. Есть обратный процесс. Из человека в примитивное животное!!!

0
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