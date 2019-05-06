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В парламенте Кыргызстана завтра обсудят "вечный" запрет на добычу урана

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- Оксана Гут
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Завтра, 7 мая, в Жогорку Кенеше пройдут общественные обсуждения законопроекта "О введении моратория на лицензирование деятельности, связанной с правом пользования недрами для геолого-поисковых, геологоразведочных работ и разработки урановых месторождений в КР". Как сообщили VB.KG в аппарате ведомства, списки уже составлены – в него вошли экологи, представители неправительственных организаций и активисты Иссык-Кульской области, ранее выступавшие против разработки урана в стране.

Также в заседании примут участие чиновники из профильных ведомств и депутаты парламента.

Инициаторами проекта закона выступили парламентарии Алтынбек Сулайманов, Алмамбет Шыкмаматов и Канат Керезбеков. Изначально они предлагали запретить добычу урана в Кыргызстане на 50 лет. "Так как представляется, что через 50 лет человечеству будут доступны более безопасные методы добычи радиоактивных металлов, а наши потомки смогут найти более рациональное решение данного вопроса", говорилось в справке-обоснования. Однако после череды митингов нардепы "по воле народа" внесли изменения, теперь мораторий планируется ввести навсегда".

По принятию закона действие ранее выданных лицензий на геолого-поисковые, геологоразведочные работы и разработку месторождений урана (а их 18) будут прекращены, а выдача новых, соответственно, запрещена.

Напомним, 2 мая парламент республики принял постановление о запрете разработки урановых месторождений в Кыргызстане. Правительству остается привести в соответствие законодательную базу.

А 4 мая в ходе встречи с судьями Конституционной палаты и президент Сооронбай Жээнбеков высказал свою однозначную позицию. "В Кыргызстане не будет добычи урана", - заявил он и подчеркнул, что у общественности "нет никаких оснований для беспокойства". Волнения народа, по мнению главы государства, возникли "на пустом месте" из-за "равнодушного отношения правительства к этому вопросу".

Для справки:

В настоящее время в Кыргызстане к опасным участкам уранового наследия относятся хвостохранилища в городах Майлуу-Суу, Айдаркен, Орловка, Каджи-Сай, Мин-Куш и в местности Сары-Джаз. В общем в них заскладировано свыше 145 миллионов тонн радиоактивных отходов уранового производства. На их рекультивацию в бюджете стране денег нет – помогают международные доноры.

Всего в Кыргызстане более 40 месторождений радиоактивных металлов. Самым крупным месторождением урана и тория в республике является Кызыл-Омпульская группа россыпей в Иссык-Кульской области. Геологоразведка именно на участке "Таш-Булак" этой группы послужила поводом для волны недовольств и акций протестов в Кыргызстане. Еще в 2010 году лицензию на геологоразведку этого участка, где были обнаружены 1632 тонн урана, 3338 тонн тория, 33 тыс. 800 тонн циркония и 4102 тонны титаномагнетита, получило ОсОО "ЮрАзия в Кыргызстане". А 25 апреля деятельность компании была полностью остановлена.


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URL: https://www.vb.kg/378234
Теги:
горнодобывающий сектор, закон, Иссык-Кульская область, мораторий, правительство, президент, хвостохранилища, Бишкек, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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Комментарии
Реальность
06.05.2019, 16:30

Президент сказал нет так что вы примите как миленькие 101 голосом, 19 после тоя не придут вообще.

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