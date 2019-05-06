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Брат Камчы Кольбаева стал вице-президентом Азиатского союза дзюдо

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- Бакыт Стамов
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Президент Национальной федерации дзюдо Жолдошбек Колбаев в апреле этого года был избран вице-президентом Азиатского союза дзюдо. Об этом редакции VB.KG сообщили в самой федерации.

По данным организации, теперь Жолдошбек Кольбаев будет отвечать за развитие дзюдо во всей Центральной Азии.

- В Азиатском союзе дзюдо есть пять зональных частей, и Жолдошбек Кольбаев возглавил Центральноазиатскую часть, в которую входят 7 стран: Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан и Иран. То есть президенты федераций дзюдо этих стран избрали его своим руководителем и теперь центральноазиатская штаб-квартира будет находиться в Бишкеке. Теперь он должен развивать дзюдо в Центральной Азии и отчитываться за свою деятельность, - пояснили в организации.

Отметим, выпускник спортивной школы-интерната, мастер спорта по дзюдо Жолдошбек Кольбаев был избран президентом Национальной федерации дзюдо Кыргызстана в декабре 2016 года.

По данным СМИ, является родным братом кримавторитета Камчыбека Кольбаева.


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URL: https://www.vb.kg/378237
Теги:
дзюдо, спорт, федерация, Центральная Азия, Бишкек, Кыргызстан, Камчы Кольбаев
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Комментарии
12355
06.05.2019, 17:26

Между прочим классный мужик, и хороший человек.

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Антифа
06.05.2019, 17:59

Братья по разные стороны жизни

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