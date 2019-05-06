Брат Камчы Кольбаева стал вице-президентом Азиатского союза дзюдо

Президент Национальной федерации дзюдо Жолдошбек Колбаев в апреле этого года был избран вице-президентом Азиатского союза дзюдо. Об этом редакции VB.KG сообщили в самой федерации.

По данным организации, теперь Жолдошбек Кольбаев будет отвечать за развитие дзюдо во всей Центральной Азии.

- В Азиатском союзе дзюдо есть пять зональных частей, и Жолдошбек Кольбаев возглавил Центральноазиатскую часть, в которую входят 7 стран: Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан и Иран. То есть президенты федераций дзюдо этих стран избрали его своим руководителем и теперь центральноазиатская штаб-квартира будет находиться в Бишкеке. Теперь он должен развивать дзюдо в Центральной Азии и отчитываться за свою деятельность, - пояснили в организации.

Отметим, выпускник спортивной школы-интерната, мастер спорта по дзюдо Жолдошбек Кольбаев был избран президентом Национальной федерации дзюдо Кыргызстана в декабре 2016 года.

По данным СМИ, является родным братом кримавторитета Камчыбека Кольбаева.