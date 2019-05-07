В Кыргызстане появилась новая партия. Ее уже обвинили в воровстве

В Кыргызстане под слоганом "Мы изменим все!" появилась новая политическая партия "Ордо". Пока представители объединения не представили своего лидера и не сообщили, как именно они намерены изменять, и что они подразумевают под "всем". Зато молодая партия успела нажить себе сомнительную репутацию. Пользователи социальных сетей заметили, что логотип новой партии практически невозможно отличить от логотипа Центра цифрового взаимодействия "Тундук".

Если верить сайту Министерства юстиции, партия "Ордо" была зарегистрирована 17 апреля 2019 года. Ее главный офис находится в обычной квартире в одной из бишкекских многоэтажек в центре города. Руководителем является Мирбек Мияров. Поиск в интернете не дал никакой информации об этом человеке. Кроме него в партии есть еще 11 человек. Ни одного из них нельзя назвать известным или влиятельным политиком, активистом или общественным деятелем.

За несколько дней своего существования "Ордо" зарегистрировалась в социальных сетях и 6 мая опубликовала свое первое сообщение:

"Нашей стране нужна новая движущая сила, та самая новая политическая элита, которая будет социально ответственной и ставить национальные интересы государства превыше всего!

Мы больше не хотим ждать, когда наша жизнь изменится в лучшую сторону, и намерены взять судьбу родины в свои руки и построить страну, достойную уважения, из которой никто не захочет уехать. Для этого, мы объединяем вокруг нашей партии "Ордо" все прогрессивные силы.

Кыргызской Республике нужна новая, национально мыслящая и социально ответственная политическая элита. По своей сущности и мышлению - государственно-ориентированная. Мы изменим все!".

Правда пользователи социальных сетей не слишком вдохновились обещаниями светлого будущего. Вместо этого в адрес партии посыпались обвинения в плагиате. Оказалось, что логотип новой партии практически один в один копирует логотип Центра цифрового взаимодействия Тундук. Представители партии не комментируют инцидент, номер телефона, указанный на сайте Минюста, не отвечает.

Политолог Марс Сариев считает, что появление новых партий – обычный процесс перед выборами. В комментарии VB.KG он подчеркнул, что новички на политической арене остаются "темными лошадками" до определенного времени.

- Как правило такие партии создают силы, приближенные к власти, чтобы оттянуть часть электората у политических оппонентов. Но нужно понимать, что люди голосуют не за партии, они идут за сильными лидерами, за персоналиями. Поэтому подобные новообразования на политической арене до определенного времени сидят тихо и не участвуют в политической и общественной жизни страны, но в нужный момент туда приходит лидер, перетекают политические силы. В Кыргызстане зарегистрировано более 200 партий, большинство из которых даже не участвуют в выборах. Но можно вспомнить и успешные проекты, например, партию "Кыргызстан", которая за считанные месяцы набрала ярких представителей и сторонников, - рассказал политолог.

Отметим, в Кыргызстане выборы в Жогорку Кенеш должны состояться в 2020 году. Сейчас идет процесс реформирования избирательной системы. Разработано и внесено на обсуждение сразу 4 документа, которые предлагают свои подходы к совершенствованию процесса выборов. Одно из предложений – запретить новым партиям принимать участие в выборах 2020 года.