В Бишкеке девушка чуть не упала с балкона

Сотрудники МЧС спасли девушку, которая повисла на перилах балкона 4 этажа. Об этом VB.KG рассказали в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, звонок поступил от очевидцев в 11.05. Свидетели рассказали, что девушка висит на перекладине балкона на 4 этаже дома №42 по улице Ибраимова в Бишкеке.

- В 11.17 на место прибыли спасатели МЧС, через балкон пятого этажа они подобрались к девушке и сняли ее. После этого молодую женщину передали медикам "Скорой помощи". При визуальном осмотре физических травм у нее не было, - рассказали в МЧС.

Спасатели не сообщили о причинах, побудивших девушку вылезти на карниз балкона.