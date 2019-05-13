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Легковушки и большегрузы устраивают смертельно опасные гонки

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Хотелось бы обратить внимание городских властей и органов, регулирующих порядок движения на дорогах! Есть пожелание и просьба, чтобы поставили знаки ограничения скорости, чтобы установили лежачих полицейских на пересечении улицы Куренкеева и переулка Э.Керимова!!!

Легковые автомобили и наравне с ними большегрузы соревнуются в скорости на вышеуказанных улицах!

Есть один знак, устанавливающий режим скорости, но он игнорируется водителями повсеместно!

Особенно опасна ситуация на углу пересечений улицы и переулка! С обеих сторон автомобили мчатся с огромной скоростью, на ходу каждый сигналя, чтобы его пропустили. Нет необходимости указывать, какой они подвергают опасности жизни людей, живущих в этом районе! Органы Госавтоинспекции сами убедились бы в вышеуказанном, если бы они отправили экипаж своих сотрудников на данный участок, либо установили спец.средства, устанавливающие скорость движения автомобилей!!!

Народную новость прислал Аб.


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URL: https://www.vb.kg/378256
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Комментарии
Водитель
13.05.2019, 10:41

А там хоть одна авария была? Улица Школьная (та которую сейчас обозвали именем апрельского хероя Керимова) главная. Куренкеева второстепенная. Сколько езжу через тот перекресток, никогда никаких проблем не замечал. На Школьной есть тротуары с обоих сторон, они отделены от дороги широкой полосой с деревьями.  Опасности для пешеходов нет. А на Куренкеева тротуары до сих пор не построили потому что еще не разобрались с захватчиками которые вылезли за красную линию.

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