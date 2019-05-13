Легковушки и большегрузы устраивают смертельно опасные гонки

Хотелось бы обратить внимание городских властей и органов, регулирующих порядок движения на дорогах! Есть пожелание и просьба, чтобы поставили знаки ограничения скорости, чтобы установили лежачих полицейских на пересечении улицы Куренкеева и переулка Э.Керимова!!!

Легковые автомобили и наравне с ними большегрузы соревнуются в скорости на вышеуказанных улицах!

Есть один знак, устанавливающий режим скорости, но он игнорируется водителями повсеместно!

Особенно опасна ситуация на углу пересечений улицы и переулка! С обеих сторон автомобили мчатся с огромной скоростью, на ходу каждый сигналя, чтобы его пропустили. Нет необходимости указывать, какой они подвергают опасности жизни людей, живущих в этом районе! Органы Госавтоинспекции сами убедились бы в вышеуказанном, если бы они отправили экипаж своих сотрудников на данный участок, либо установили спец.средства, устанавливающие скорость движения автомобилей!!!

Народную новость прислал Аб.