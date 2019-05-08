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Илим Карыпбеков назвал заявление Жанара Акаева популизмом

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- Бакыт Стамов
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Экс-гендиректор КТРК Илим Карыпбеков скептически отнесся к словам депутата Жанара Акаева о создании новой партии, в которой, по словам народного избранника, будут только образованные и современные люди. Об этом редакции VB.KG заявил сам бывший глава гостелеканала.

По его словам, сегодняшние реалии таковы, что для создания партии, которая действительно хочет претендовать за места в парламенте, необходимы люди со значительными финансовыми средствами.

- Я думаю, что призыв Акаева был больше популистким. Для создания партии, которая будет способна побороться за места в парламенте, нужны немалые финансовые средства. Поэтому чтобы ни говорил Жанар Акаев и как бы ни поступал, за ним идут те люди, которые имеют эти самые средства. И они же наверняка уже знают, кто у них будет в политсовете, и кто пройдет в парламент. Поэтому я бы не относился к словам Жанара Акаева с патриотическим настроем. Это обычные шаги перед выборами. С другой стороны, я только приветствую, что молодой политик старается двигаться в новом направлении, - высказал свое мнение Карыпбеков.

Также и остальные депутаты по примеру Акаева, продолжил собеседник редакции, уже начали бурно готовиться к предстоящим парламентским выборам.

- Отдельные депутаты, которые последние 4 года сидели тихо, сейчас очень активизировались. Это можно воспринимать как политическую подготовку к предстоящим парламентским выборам. Очень многие хотят оказаться в следующем составе Жогорку Кенеша. Поэтому, я думаю, что впереди нас ждет еще много интересных и удивительных шагов депутатов, которые таким способом хотят привлечь к себе внимание избирателей, - отметил он.


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URL: https://www.vb.kg/378264
Теги:
выборы, парламент, партии, Жанарбек Акаев, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Илим Карыпбеков
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