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Над мужчиной устроили самосуд за домогательства к малолетней девочке

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- Оксана Гут
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13-летняя девочка рассказала родителям, что к ней на улице приставал взрослый мужчина - односельчанин. За что родственники подростка вместе с соседями устроили самосуд и избили его. Инцидент, как уточнили VB.KG в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области, произошел 3 мая в селе Липенка Джети-Огузского района.

- Девочка испугалась, побежала и рассказала родственникам. Мужчина также проживает в этом селе, его там знают. Некоторые говорят, что у него психические расстройства, - сообщил начальник пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

Он отметил, что сейчас мужчина 1988 г.р., подозреваемый в развратных действиях по отношению к несовершеннолетней, находится в больнице.

В ЕРПП милиция зарегистрировала оба происшествия: и "Развратные действия" и "Хулиганство". По второму мужчина проходит потерпевшим.

В настоящее время ведется досудебное производство. Назначены все необходимые экспертизы, в том числе судебно-психиатрическая.


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URL: https://www.vb.kg/378267
Теги:
Иссык-Кульская область, несовершеннолетние, уголовная ответственность, хулиганство, Кыргызстан, Сталбек Усубакунов, сексуальные домогательства, УВД
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