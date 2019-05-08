Кто заплатит за запрет добычи урана и отзыв лицензий?

До выхода на каникулы Жогорку Кенеш примет в трех чтениях законопроект о добычи урана в Кыргызстане. Об этом накануне, 7 мая, пообещал один из его инициаторов депутат Алтынбек Сулайманов участникам общественных слушаний.

Те, в свою очередь, отреагировали аплодисментами.

А ранее, стоит отметить, зал заседаний в знак протеста покинули порядка 30 человек. В том числе представители компании-разработчиков месторождений. Они объяснили это тем, что их мнение отличается от позиции инициаторов законопроекта, и им не дали возможности высказаться.

- Из тех, кто записался, слово дали лишь двоим. И то, их постоянно перебивали, оскорбляли. Это не общественные слушания, а цирк, игра в одни ворота, - возмущенно заявили журналистам "протестовавшие".

Всего в общественных слушаниях принимали участие порядка ста человек: экологи, активисты и чиновники.

Глава Ассоциации горнопромышленников и геологов Кыргызстана Орозбек Дуйшеев, к примеру, заверил, что Кыргызстану от разработки урана больше вреда, чем пользы.

- От разработки урановых месторождений разрушается экология, а экономической пользы никакой все равно не будет. Нам не нужна атомная электростанция. А на рекультивацию отвалов нужны миллиарды сомов. Мы и так сейчас выпрашиваем у всех деньги на это, - пояснил Дуйшеев.

Его поддержал эколог Эмиль Шукуров. Он выступил с тревожной речью и заключил, что "если сейчас Кыргызстан не остановится, не приведет все в порядок, то потом нечего будет передать нашим потомкам".

В поддержку запрета разработки урана выступил в очередной раз первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

- Как исполнительная власть, мы готовы вести работы в этом направлении, - заключил он.

Лишь из Министерства чрезвычайных ситуаций выступили с пожеланием, чтобы законопроект не повлиял на работу ведомства, проводимую в рамках рекультивации хвостохранилищ, оставшихся с времен Советского союза.

Также отметим, что вопрос компенсации владельцам лицензий на разведку и разработку урановых месторождений, в случае запрета деятельности и их отзыва, обсуждать не стали.