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Задержан мужчина, избивший за "попытку похитить ребенка" глухонемых парней

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- Оксана Гут
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Накануне был задержан один из подозреваемых по делу об избиении молодых парней – инвалидов по слуху, которые якобы пытались похитить ребенка. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УВД Ошской области.

Это тот самый мужчина, пинавший ребят на видео, отметили в ведомстве. Он проходит по статье "Хулиганство" УК КР. Видео, к слову, снимали сами местные жители, устроившие самосуд над инвалидами по слуху.

Задержанный – житель Алайского района 1982 г.р., временно безработный, у него трое сыновей. Он водворен в ИВС Алайского района. Мера пресечения для него будет избрана, когда дело передадут в суд, после получения результатов назначенных экспертиз.

Следствие продолжается. Установлены также подозреваемые по статье "Заведомо ложное сообщение о совершении преступления" УК КР. Выясняется, кто из них первый распространил провокационное видео в соцсетях.

Напомним, ранее в соцсетях распространилось видео, на котором жители Ошской области избивают троих парней – инвалидов по слуху. Их обвинили в попытке похищения ребенка. О чем в свою очередь рассказал малолетний мальчик из-за недопонимания, как позже выяснили правоохранительные органы. Теперь "карателям" предстоит ответить перед законом.


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URL: https://www.vb.kg/378271
Теги:
Алайский район, избиение, Ошская область, похищение, уголовная ответственность, хулиганство, Кыргызстан, УВД
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