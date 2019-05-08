Задержан мужчина, избивший за "попытку похитить ребенка" глухонемых парней

Накануне был задержан один из подозреваемых по делу об избиении молодых парней – инвалидов по слуху, которые якобы пытались похитить ребенка. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УВД Ошской области.

Это тот самый мужчина, пинавший ребят на видео, отметили в ведомстве. Он проходит по статье "Хулиганство" УК КР. Видео, к слову, снимали сами местные жители, устроившие самосуд над инвалидами по слуху.

Задержанный – житель Алайского района 1982 г.р., временно безработный, у него трое сыновей. Он водворен в ИВС Алайского района. Мера пресечения для него будет избрана, когда дело передадут в суд, после получения результатов назначенных экспертиз.

Следствие продолжается. Установлены также подозреваемые по статье "Заведомо ложное сообщение о совершении преступления" УК КР. Выясняется, кто из них первый распространил провокационное видео в соцсетях.

Напомним, ранее в соцсетях распространилось видео, на котором жители Ошской области избивают троих парней – инвалидов по слуху. Их обвинили в попытке похищения ребенка. О чем в свою очередь рассказал малолетний мальчик из-за недопонимания, как позже выяснили правоохранительные органы. Теперь "карателям" предстоит ответить перед законом.