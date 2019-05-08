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В День Победы в Бишкеке выступят Сергей Крылов и группа "Голубые береты"

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- ВБ
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9 Мая в Бишкеке в рамках празднования 74-годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится концерт финалистов фестиваля военной песни "Белые журавли".

Уже шестой год в преддверии великого праздника участники фестиваля выступают с концертами в воинских частях, расположенных в Кыргызстане, городах и поселках республики. По традиции финальной точкой этой красивой песенной истории является выступление молодых талантливых вокалистов в День Победы на одной из главных концертных площадок страны.

В этом году финалисты фестиваля исполнят песни военных лет на одной сцене с легендарной группой "Голубые береты" и ярким, неподражаемым Сергеем Крыловым. Российские артисты прибудут в Кыргызстан и выступят перед бишкекчанами по приглашению Фонда "Евразийцы – новая волна".

Партнеры мероприятия – Международная ассоциация ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" (РФ и КР), ОАО "Кара-Балтинский горнорудный комбинат", мэрия г. Бишкек.

Праздничный концерт состоится на площади Победы и будет состоять из двух частей: дневной концертной программы, которая начнется по завершении шествия "Бессмертного полка" и вечерней (начало в 18:00).

Приглашаем всех бишкекчан и гостей столицы 9 Мая на площадь Победы!


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URL: https://www.vb.kg/378276
Теги:
концерт, праздник, День Победы, Бишкек, Кыргызстан
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