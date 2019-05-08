Запрета на съемку президента на шествии "Бессмертного полка" не будет

Во время шествия колонны "Бессмертного полка" запрета на фото и видеосъемку президента Сооронбая Жээнбекова не будет. Об этом VB.KG сообщила пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева.

- Не может быть и речи о запрете на съемку во время такого массового мероприятия, как "Бессмертный полк". Соберется несколько тысяч человек и, естественно, все люди, не только СМИ будут вести фото и видео съемку. Однако есть определенные правила, которых всегда придерживаются в таких случаях: личные фотографы работают ближе, остальные СМИ смогут вести съемку с более удаленного расстояния. Сегодня мы выедем на место, осмотрим маршрут и определим позиции, которые будут удобны для всех, - прокомментировала Толгонай Стамалиева.

Она отметила, что телеканал КТРК будет вести прямую трансляцию шествия "Бессмертного полка", съемку будут осуществлять в том числе с помощью пяти дронов.

- Технические сотрудники предупредили, что во время съемки дроны могут столкнуться друг с другом, и тогда трансляция будет прервана. Возможно в БГК неверно поняли эту информацию. О том, что кто-то намерено будет сбивать технику, речи не шло, - заключила Толгонай Стамалиева.

Ранее информацию о запрете на съемку президента и использование дронов во время шествия "Бессмертного полка" распространила пресс-служба Бишкекского горкенеша.

"Во время шествия "Бессмертный полк" 9 мая

1. запрещается использование дронов для съемок. Дроны поднимать нельзя, не то их собъют.

2. снимать на фото или видео начало колонны при прибытии президента запрещается.

3. после того, как президент покинет колону Бессмертного полка, можно будет вести фото и видеосъемки. НО - без дронов", - проинформировали в горкенеше.

Отметим, Сооронбай Жээнбеков не первый раз участвует в шествии "Бессмертного полка". В прошлом год, он возглавил колонну с портретом своего деда Жээнбека Пирназарова, который пропал без вести на фронте.