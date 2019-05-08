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Телохранитель Атамбаева утверждает, что живет с семьей в служебной квартире

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- Екатерина Улитина
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Бывший руководитель 9-ой службы ГКНБ Дамир Мусакеев, известный как телохранитель экс-президента Алмазбека Атамбаева стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в незаконном обогащении. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Проверка надзорного органа началась после публикаций в СМИ, где сообщалось, что Дамир Мусакеев, работая в ГКНБ, покупал квартиры и оформлял их на своих родственников. Генпрокуратура со ссылкой на ГРС подтвердила эти данные.

- Большая часть недвижимости действительно была приобретена в период 2010-2017 годов и оформлена на близких родственников Мусакеева (отца, мать и двоюродного брата). Их общая рыночная стоимость по оценке независимых специалистов составляет более 20 млн. сомов, - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

При этом по расчетным данным 9-ой Службы ГКНБ и других предварительных документов, стоимость недвижимости в разы превышает официальные доходы не только самого Мусакеева, в период его нахождения на государственной (военной) службе, но и всех его близких родственников.

Материалы дела зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков, начата досудебная проверка по признакам преступления, предусмотренной пунктом 2 части 2 статьи 323 УК КР (незаконное обогащение).

Через пресс-службу СДПК экс-глава СГО Дамир Мусакеев заявил, что обвинения в его адрес - низкая и подлая ложь.

"Я честный солдат и всегда ненавидел коррупционеров. Никогда не врал, никогда не залезал в чужой или в государственный карман, - приводятся в релизе от партии СДПК слова члена Политсовета СДПК и экс-главы СГО Дамира Мусакеева. - В Белом доме уже не знают, что придумать для моего осуждения. Лишь бы смешать с грязью всех, кто не предал Атамбаева А.Ш. Теперь Генпрокуратура приписывает мне квартиры, земельные участки и дома в Бишкеке, Чуйской области и в курортной зоне Иссык-Куля, которые якобы приобрел, будучи заместителем начальника и начальником СГО. И будто бы "оформил" на близких родственников "в целях сокрытия фактов незаконного обогащения".

Все это ложь. И все легко проверить. Будь столько имущества, что приписывает мне Генпрокуратура, разве бы я ютился с женой и тремя детьми вплоть до 2016 года в одной комнате общежития ГКНБ? Да и теперь я проживаю в служебной квартире, и у меня нет в собственности какого-то дома или квартиры.

Теперь по порядку о моем имуществе и об имуществе моих родителей.

Нас четверо взрослых сыновей у родителей. Мы всю жизнь трудились, привыкли добиваться благополучия собственными силами. Помогали и помогаем отцу и маме вести немалое хозяйство. Родители считаются в селе небогатыми, но достаточно крепкими хозяйственниками.

В реалии никаких 20 миллионов сомов наше имущество не стоит. Все имущество, которое принадлежит родителям, мне и моим близким родственникам, включая братьев, потянет максимум на 5-6 миллионов сомов. Из них ко мне и моей семье имеет отношение имущество максимум на 500-600 тыс. сомов.

В самой отдаленной и непрестижной новостройке за Дордоем (в районе села Маевка) мой отец купил в 2005 году за 25 тысяч сомов земельный участок в 4 сотки, а также для моих двух братьев по одному земельному участку в других новостройках. Правда, из-за отсутствия реального адреса бывшего владельца, участок, как мне сказал отец, он официально оформил на себя уже в 2011 году. К слову, ни один из братьев так и не завершил строительство своих домов. А у меня не было возможности строиться, и я продолжал жить в общежитии.

В селе Тамчы на отца с 2014 года оформлен еще один участок в 5 соток под застройку жилого дома, и он предназначен мне, поскольку это был подарок моего окул-ата. Но и на этом участке ничего не построено.

У родителей имеется свой дом в Бокомбаево, у братьев – по одной "хрущевке" в Бишкеке. Вот и все, что касается меня и моих близких родственников. К слову, заместителем начальника СГО я стал только в 2015 году.

Уверен, я добьюсь правды. Не только я, но и в народе прекрасно видят, что мне просто мстят за то, что не стал предателем, как другие. Наши противники используют самую грязную ложь. Понимаю, что в этом политическом преследовании они не остановятся ни перед чем, лишь бы опорочить имя экс-президента, а теперь уже и меня. Но рано или поздно вся эта грязь накроет их самих.

Я не только защищу свое честное имя, но клянусь, добьюсь привлечения к ответственности всех, кто организовал творящееся беззаконие и беспредел, всех, кто этому потворствовал. Не из-за злобы, а из принципа. За последний год я многое увидел. Понял, что все гнилое во власти и в правоохранительных органах должно быть выкорчевано с корнем.

Что касается опубликованного списка, поясняю:

I. Якобы "мои" квартиры и дома по Бишкеку:

Служебная квартира, где я проживаю:

1. Улица Куйручук, 20/2 – служебная квартира ГКНБ, где я проживаю с семьей в качестве пенсионера ГКНБ.

Квартиры и земельные участки моих близких родственников:

2. Улица Суеркулова, 7-13 – двухкомнатная "хрущевка" моего брата.

3. Улица Кок Бель, дом 74 – 4 сотки моего брата (земельный участок без построек, но брат уже 5 лет не может достроить дом).

4. Улица Кен Суй, 19-8 – двухкомнатная квартира моего брата в старом здании Сельмашзавода им. Фрунзе.

Квартиры и земельные участки, не имеющие отношения ни ко мне, ни к моим близким родственникам:

5. Улица Рыскулова, 79б-113 – не имеет отношения ни ко мне, ни к моим близким родственникам (принадлежит моему дяде – известному в Тонском районе бизнесмену).

6. Улица Турусбекова, 88/2-52 - не имеет отношения ни ко мне, ни к моим близким родственникам (принадлежит моему дяде – известному в Тонском районе бизнесмену).

7. Улица Калыка Акиева, 99-17 - не имеет отношения ни ко мне, ни к моим близким родственникам (принадлежит моему дяде – известному в Тонском районе бизнесмену).

8. Улица Патриса Лумумбы, 143-19 - не имеет отношения ни ко мне, ни к моим близким родственникам (принадлежит моему дяде – известному в Тонском районе бизнесмену).

9. Улица Рыскулова, дом 7б – не знаю такого имущества.

II. Земельные участки и дома:

По Чуйской области:

1. Сокулукский район, село Новопавловка, улица Проектируемая, 199 – 4 сотки земельного участка моего брата (купил брат в 2010 году и продолжает строиться).

2. Аламединский район, село Маевка – 4 сотки земельного участка без построек (купил отец в 2006 году, но там есть только недостроенный дом).

III. Земельные участки и коттеджи в курортных зонах, дома и магазины по Иссык-Кульской области:

1. Село Чон-Сары-Ой – 5 соток земельного участка в селе Тамчы без построек.

2. Село Боконбаево – родительский дом.

3. Село Бостери – не имеет отношения ни ко мне, ни к моим близким родственникам (принадлежит моему дяде – известному в Тонском районе бизнесмену)".

На фото Дамир Мусакеев держит зонт над четой Атамбаевых при спуске с трапа самолета.


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URL: https://www.vb.kg/378285
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Генеральная прокуратура, ГКНБ, коррупция, Уголовный кодекс, Кыргызстан, уголовное дело, Дамир Мусакеев
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Комментарии
Даже не смешно
08.05.2019, 22:09

Ну ну, честный солдат. Генерал- майор вообще-то, или его разжаловали?

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