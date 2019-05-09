Жээнбеков: Вклад Кыргызстана, внесённый во имя Победы, поистине значителен

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 мая, принял участие в митинге-реквиеме, посвященном 74-годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который прошел на площади Победы в городе Бишкек, и поздравил кыргызстанцев с Днем Победы.

Текст поздравления Главы государства:

"Дорогие кыргызстанцы!

Поздравляю вас с праздником стойкости духа, патриотизма и единства народа - с Днём Победы в Великой Отечественной войне.

9 Мая - день общей гордости, день радости со слезами на глазах.

Особое значение этот день имеет для братских народов Советского Союза, которые все как один, плечом к плечу встали на защиту своего Отечества.

Человеческие жертвы, неизмеримые лишения и страдания, массовый героизм и доблесть воинов увенчались успехом.

Победу приближал неустанный труд в тылу, единство и стойкость всего народа Советского Союза.

Наши отцы и деды, ценой собственной жизни подарили нам возможность жить свободными и независимыми.

Наш народ одержал полную и блистательную победу над самым сильным, беспощадным врагом.

Весь ужас той войны остался в прошлом.

Но память о безмерном подвиге наших отцов и дедов осталась и сохранится в наших сердцах навечно.

Посмотрите сколько молодых людей сегодня в составе "Бессмертного полка" проходят по улицам наших городов с портретами своих дедов, судьбу которых сломала война, но не сломила их волю.

Значит память о погибших жива, и продолжает жить среди нас.

Пример отцов и дедов обязывает нас к новым свершениям, достижению новых высот во благо Отчизны.

Уважаемые соотечественники!

Вклад Кыргызстана, внесённый во имя Победы, поистине значителен.

Наша республика снабжала фронт боеприпасами, продовольствием и вещевым имуществом, а оборонную промышленность - важнейшим стратегическим сырьём.

Фрунзенское пехотное училище готовило офицерские кадры для Красной Армии.

Работники медицинских учреждений выхаживали бойцов, прибывавших в республику на реабилитацию после ранений.

Простые граждане поддерживали действующую армию скромными, но наполненными любовью и верой фронтовыми посылками.

Труженики тыла показали беспримерный трудовой подвиг, работая на пределе человеческих возможностей.

Лозунг "Все для фронта, все для Победы" стал лозунгом единения народа и великих трудовых свершений.

На фронтах в едином ряду защитников Родины героически сражались более 365 тысяч наших земляков.

Они покрыли себя неувядаемой славой.

Их имена золотыми буквами вписаны в летопись священной Отечественной войны.

За стойкость, мужество, героизм и отвагу, проявленные в боях против фашистского ига, более 150 тысяч бойцов и командиров были награждены орденами и медалями.

22 кыргызстанца стали полными кавалерами Ордена Славы.

73-м кыргызстанцам было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.

Дорогие кыргызстанцы!

Сегодня, празднуя День Победы в Великой Отечественной войне, мы вспоминаем о подвиге более 130 тысяч лучших сыновей и дочерей Кыргызстана, погибших на полях сражений.

Мы склоняем свои головы перед их бессмертной памятью.

Мы чтим память тех, кто отдал свою жизнь во имя светлого будущего на земле.

Тех, кого так и не дождались дома овдовевшие жены, осиротевшие дети и престарелые родители.

Вечная слава беззаветно любившим свою Родину и отдавшим за нее жизнь!".

А Бессмертный полк уже подошел к центру городу.