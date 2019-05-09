Погода
$ 69.82 - 69.90
€ 78.05 - 78.75

Путин поздравил Жээнбекова и народ Кыргызстана с Днем Победы

38  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Президента Сооронбая Жээнбекова и народ Кыргызстана с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

"От души поздравляю Вас и весь народ Кыргызстана с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. В этот знаменательной день мы с безграничной благодарностью вспоминаем о подвигах наших отцов и дедов, храбро сражавшихся с фашистскими захватчиками на фронте и самоотверженно трудящихся в тылу во имя общей Победы. Убежден, что традиции дружбы и взаимовыручки, закаленные в дни военных испытаний, будут и впредь способствовать развитию кыргызско-российских отношений в духе союзничества и стратегического партнерства", - отмечено в телеграмме.

Президент России Владимир Путин передал всем ветеранам, проживающим в Кыргызстане, слова искренней признательности и уважения. Пожелал крепкого здоровья, благополучия и успехов, а народу Кыргызстана - мира и процветания.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378301
Теги:
ветераны, ВОВ, праздник, президент, Россия, День Победы, Кыргызстан, Владимир Путин, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  