Путин поздравил Жээнбекова и народ Кыргызстана с Днем Победы

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Президента Сооронбая Жээнбекова и народ Кыргызстана с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

"От души поздравляю Вас и весь народ Кыргызстана с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. В этот знаменательной день мы с безграничной благодарностью вспоминаем о подвигах наших отцов и дедов, храбро сражавшихся с фашистскими захватчиками на фронте и самоотверженно трудящихся в тылу во имя общей Победы. Убежден, что традиции дружбы и взаимовыручки, закаленные в дни военных испытаний, будут и впредь способствовать развитию кыргызско-российских отношений в духе союзничества и стратегического партнерства", - отмечено в телеграмме.

Президент России Владимир Путин передал всем ветеранам, проживающим в Кыргызстане, слова искренней признательности и уважения. Пожелал крепкого здоровья, благополучия и успехов, а народу Кыргызстана - мира и процветания.