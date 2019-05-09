Назарбаев передал слова благодарности доблестным ветеранам войны и труда

Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев поздравил Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова и народ Кыргызстана с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

"В этот святой для всех нас праздник мы почтительно склоняем головы перед всеми ветеранами. Мы полны глубочайшей благодарности воинам-фронтовикам и труженикам тыла за их самоотверженность и героизм. С гордостью вспоминаем павших на полях сражений. День Великой Победы навсегда останется символом единства и дружбы наших народов. Ведь благодаря их совместной борьбе и ратным подвигам были обеспечены наша мирная жизнь и наше будущее", - отмечено в телеграмме.

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев передал доблестным ветеранам войны и труда слова благодарности за победу, братскому народу Кыргызской Республики - сердечные поздравления и пожелания мира, доброго здравия и процветания.