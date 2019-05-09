Погода
$ 69.82 - 69.90
€ 78.05 - 78.75

Назарбаев передал слова благодарности доблестным ветеранам войны и труда

143  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев поздравил Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова и народ Кыргызстана с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

"В этот святой для всех нас праздник мы почтительно склоняем головы перед всеми ветеранами. Мы полны глубочайшей благодарности воинам-фронтовикам и труженикам тыла за их самоотверженность и героизм. С гордостью вспоминаем павших на полях сражений. День Великой Победы навсегда останется символом единства и дружбы наших народов. Ведь благодаря их совместной борьбе и ратным подвигам были обеспечены наша мирная жизнь и наше будущее", - отмечено в телеграмме.

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев передал доблестным ветеранам войны и труда слова благодарности за победу, братскому народу Кыргызской Республики - сердечные поздравления и пожелания мира, доброго здравия и процветания.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378302
Теги:
ветераны, ВОВ, Казахстан, праздник, президент, День Победы, Кыргызстан, экс-президент, Нурсултан Назарбаев, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  