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Погиб известный российский журналист Сергей Доренко

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- Екатерина Улитина
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Журналист, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко погиб 9 мая в результате ДТП в центре Москвы.

По данным российских СМИ, Доренко упал с мотоцикла, потеряв управление из-за резкого ухудшения самочувствия. Он пережил клиническую смерть. Журналиста доставили в больницу, однако, несмотря на усилия медиков, Сергей Доренко скончался, не приходя в сознание.

Главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов написал в своем Телеграм-канале обстоятельства ДТП.

"Мотоциклист следовал на мотоцикле Триумф по Садовому кольцу, внутренняя сторона в 3-й полосе движения, в районе дома 71 по ул. Земляной вал. Мотоциклист потерял управление мотоциклом, совершил выезд на встречную полосу и совершил столкновение с бетонным ограждением. Бригада скорой помощи констатировала клиническую смерть мотоциклиста. Умерший мотоциклист Доренко Сергей Леонидович", - написал Алексей Венедиктов.

Сергею Доренко было 59 лет. Он начал работать на телевидении в 1985 году. За его плечами проделанная работа над проектами на телеканалах ВГТРК, НТВ и на радиостанции "Эхо Москвы".

В 2000 году Доренко отстранили от работы на ОРТ. Это произошло после того, как в эфире своей авторской передачи он затронул тему затонувшей подводной лодки "Курск" и бездействия властей. На протяжении шести лет он был главным редактором радиостанции "Русская служба новостей". С 2012 года стал активно вести собственный Youtube канал. В 2014 году возглавил радиостанцию "Говорит Москва".

"Сергей Леонидович Доренко, последний обэриут XX века, был человеком уникального дара.

Он предвосхитил все то, что затем расцвело и продолжает расцветать в политике и политической журналистике пышным цветом, превращая их в тотальный и безоговорочный фарс. Фарс, стирающий границы истинного и придуманного, насмешливого и пафосного, нравственного и аморального. Он творил его первым и делал это феноменально, отрицая само понятие взглядов или убеждений. И очень справедливо, что 20 лет назад, на пике славы Сергея Доренко, не было ещё слова "троллинг", и иностранные кальки-шаблоны не могли опошлить тот абсурдистский, поистине хармсовский и очень русский сарказм, которым сочилась самая знаменитая программа Доренко", - написал Телеграм-канал "Россия в мировой политике".


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URL: https://www.vb.kg/378304
Теги:
ДТП, погибшие, Россия, Москва, журналисты, СМИ
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