Омбудсмен: 2-летнюю девочку избила бабушка

Бабушка двухлетней девочки ударила внучку и ущипнула за то, что та не просилась на горшок. Видеозапись с признанием бабушки имеется в распоряжении представительства Акыйкатчы по Джалал-Абадской области, сообщает пресс-служба Омбудсмена.

Сейчас малышка борется за жизнь в реанимационном отделении Джалал-Абадской областной больницы, а тем временем в милиции списывают все на случайность.

- Данный факт зарегистрирован в Сузакском РОВД как "несчастный случай". Однако сотрудники Акыйкатчы категорически не согласны с такой формулировкой и будут добиваться ее изменения на "побои". Кроме того, представители Омбудсмена будут настаивать на том, чтобы родственников пострадавшей девочки не подпускали к ней, и для ребенка был выписан "охранный ордер", поскольку дедушка с бабушкой хотят преподнести это именно как "несчастный случай", который произошел неделю назад якобы в результате падения ребенка с топчана, - говорится в сообщении пресс-службы Омбудсмена.

По данным правозащитников, мать девочки оставила своему отцу и мачехе дочь и еще одного ребенка пяти лет, а сама уехала на заработки в Россию. Предположительно, женщина находится в Москве. Предпринимаются меры, чтобы найти ее и вызвать в Кыргызстан.

Рядом с девочкой в больнице постоянно находится сотрудница аппарата Омбудсмена, она ожидает результатов медицинской экспертизы. При визуальном осмотре на голове ребенка, и особенно на нижней ее части, видны синяки и следы побоев, отмечают в пресс-службе Омбудсмена.

Двухлетнюю девочку доставили на карете "Скорой помощи" из села Жалгыз-Жангак Сузакского района в детское реанимационное отделение Джалал-Абадской областной клинической больницы 7 мая. Врачи охарактеризовали ее состояние как "стабильно тяжелое". В милиции данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков.