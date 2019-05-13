Экс-прокурора Бишкека назначили прокурором Баткенской области

Абдибакыт Халмурзаев назначен прокурором Баткенской области. Об этом редакции VB.KG сообщили в пресс-службе ГП. По данным пресс-службы, распоряжение о назначении подписал 11 мая этого года генеральный прокурор Откурбек Джамшитов.

До этого 51-летней Абдибакыт Халмурзаев работал прокурором Бишкека (2017-2018 г.). Также он - родной брат бывшего полномочного представителя правительства в Баткенской области Абиша Халмурзаева, который был снят с этой должности 1 апреля этого года. Бывший губернатор, кстати, ранее оказался замешан в скандале с зерном. Корреспондент "Азаттыка" Ыдырыс Исаков в своем репортаже утверждал, что компания его сына Данияра Халмурзаева якобы не вернула государству более 2 тысяч тонн зерна, которое принадлежало государственному резерву.

В 2014 году Фонд госрезервов подал в суд на компанию "Дан" и потребовал выплатить 96 миллионов сомов. В итоге Халмурзаев обжаловал все решения суда, и Верховный суд вернул дело в Баткенский областной суд на пересмотр. Других решений по этому вопросу пока что не вынесено.

Напомним, прежний прокурор Баткенской области Анарбай Мамажакыпов был найден мертвым 18 ноября 2018 года в одном из ущелий неподалеку от города Баткена. По подозрению в совершении преступления был задержан начальник управления капитального строительства Баткенской области Мелис Калыков.