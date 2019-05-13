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Родная мать скрывает 6-летнюю дочь от отца. Милиция ведет их поиски

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- Оксана Гут
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Сотрудниками милиции проводятся все необходимые мероприятия по заявлению гражданина Б.А., чья бывшая гражданская жена скрывается уже почти месяц с их общей дочерью. Об этом VB.KG сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В начале мая в органы внутренних дел Ысык-Атинского района обратился 27-летний житель села Новопокровка Б.А. о содействии в поиске его несовершеннолетней дочери и бывшей гражданской жены. Последняя 17 апреля текущего года забрала 6-летнюю девочку из дома отца и по сегодняшний день не сообщает об их местонахождении. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП и начато досудебное производство.

Для установления местонахождения вышеуказанных лиц следственной службой соответствующим службам были даны следственные поручения.

В ходе досудебного производства сотрудниками милиции было установлено, что молодые люди прожили в гражданском браке около 7 лет, имеют одного несовершеннолетнего ребенка в возрасте 6-ти лет.

В конце января 2019 года молодые люди разошлись, после чего малолетний ребенок проживал с отцом. 17 апреля 2019 года бывшая гражданская жена заявителя, приехав по месту его проживания, в присутствии его матери забрала несовершеннолетнюю дочь.

После несколько раз связывалась с Б.А. по телефону с разных номеров, но сообщать точное местонахождение отказалась. Последний раз женщина вышла на связь с бывшим мужем 12 мая.

В настоящее время сотрудниками милиции проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

Досудебное производство продолжается.

Ранее, отметим, Совет Общественной Безопасности КР распространил информацию о поиске Безугловой Татьяны 1991 г.р. и Беляковой Арины 2013 г.р.

Приметы женщины: рост 170 см, особые приметы: на правом плече тату в виде сердца с крыльями. Была одета: розовая кофта, черные спортивные штаны.

Всех кто владеет информацией о пропавших просят сообщить по телефону: +996 755 07 47 20, +996 700 68 38 02.

Отец девочки сообщил Совету Общественной безопасности, что Татьяна в воспитании дочери не участвовала. Он опасается, что ребенок может находиться у посторонних людей или в приюте.


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URL: https://www.vb.kg/378321
Теги:
ГУВД, похищение, розыск, уголовная ответственность, Чуйская область, Кыргызстан, пропал ребенок
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