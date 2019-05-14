Сотрудники патрульной милиции будут получать 300-350 долларов

Не все действующие сотрудники УОБДД войдут в состав нового Управления патрульной службы МВД КР. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель экспертной рабочей группы по реформированию подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих дорожную безопасность, Тамерлан Ибраимов.

Ибраимов напомнил, что 6 мая ГУОБДД объявило конкурс по набору сотрудников в патрульную службу. В нем могут участвовать как действующие милиционеры, так и все желающие.

- Конкурс будет проходить максимально прозрачно. Претендентов отбирает специально созданная комиссия из 14 человек, в том числе представители гражданского общества. Конкурсанты пройдут тест на общую грамотность, экзамен на физподготовку, военно-врачебную комиссию и собеседование. Самых слабых будут отсеивать. Коррупционные риски исключены – договориться с кем-то не получится, - подчеркнул Тамерлан Ибраимов.

После сотрудники новой службы пройдут курсы по тактической, физической и огневой подготовки. Патрульная милиция будет заниматься как дорожной, так и общественной безопасностью – передвигаться по городу. Пилотный проект по созданию патрульной милиции планируется реализовать в 2019-2020 годах, для начала в Бишкеке, а после по всей республике.

Общая численность штата УПСМ в столице предварительно составит 800 человек. Они будут обеспечены необходимой компьютерной техникой, а заработная плата их будет увеличена вдвое.

Примерно она составит 21-25 тысяч сомов в месяц, отметил заведующий сектором анализа и прогнозирования Егор Скобеев.

Он также сообщил, что из бюджета в 2019 году предполагается выделить 197 млн сомов на материально-техническое обеспечение УПСМ, приобретение 120 автомашин через тендер.

Скобеев напомнил, что при создании патрульной службы в 2016 году не работал проект "Безопасный город", поэтому увеличилось количество ДТП и пришлось отказаться от УПСМ в пользу УОБДД.