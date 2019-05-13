Из колонии-поселения сбежал очередной преступник?

Разыскивается Зитев Семен Михайлович 1990 года рождения. 23 сентября 2017 года он, не отбыв весь срок наказания, скрылся из колонии-поселения №32, которая находится в Бишкеке, по улице Сельповская, 75. Информация об этом появилась на страницах в соцсетях Совета общественной безопасности КР.

Как пишут добровольцы-поисковики, особых примет у Зитева нет, во что был одет - неизвестно. Хотя это уже и не важно, ведь с момента побега прошло полтора года.

К общественной организации с просьбой о помощи обратились адвокаты потерпевших от действий Семена Зитева. Известно, что он был осужден в марте 2017 года по статье "Мошенничество" с отбыванием наказания в колонии-поселении.

За самовольное оставление расположения колонии в отношении Зитева было возбуждено уголовное дело. Следственное управление ГСИН КР распространило информацию о его розыске, были оповещены правоохранительные органы. Однако установить местоположение беглеца, судя по всему, не получилось.

В пресс-службе ГСИН VB.KG подтвердили, что Семен Зитев до сих пор числится в розыске.

Также редакции сообщили, что с момента обретения независимости Кыргызстана около 500 осужденных с отбыванием наказания в колониях-поселениях числятся в бегах. Возможно, большинство из них давно покинули пределы страны.

СОБ КР просит всех, кто владеет какой-либо информацией о Семене Зитеве сообщить по телефону: +996 554 525 525, +996 755 07 47 20, +996 709 658 785. Анонимность гарантируется!