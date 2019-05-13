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Мирбек Атабеков предложил расширить полномочия милиции

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- Екатерина Улитина
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Популярный исполнитель Мирбек Атабеков рассказал, что его мать и сестра еще не отошли от шока, который им пришлось пережить во время налета грабителей на их дом. Подробности произошедшего певец описал на своей странице в Инстаграм.

"В дом, где проживает моя мама и сестра с детьми, проникли трое вооружённых грабителей. Связав моих близких и угрожая пистолетом и физической расправой, вынесли из дома все деньги и драгоценности. Был нанесён психологический и физический урон всей моей семье. На данный момент мама и сестра проходят психологическое обследование и восстанавливаются от произошедшего и слава Аллаху, что все остались живы ... - написал Атабеков.

Исполнитель уверен, что в доме его матери орудовали профессиональные грабители, которые тщательно продумали план действий. Кроме того, Мирлан Атабеков призвал подписчиков лучше защищать свои дома и серьезнее относиться к безопасности. Также он обратился к правительству и Жогорку Кенешу с просьбой дать милиционерам больше полномочий для расследования преступлений.

- Прошу правительство, депутатов и чиновников усилить полномочия работников милиции и правоохранительных органов для безопасности граждан Кыргызстана. К примеру, по новому закону КР милиция не имеет право задерживать преступника без следственного поручения, что затрудняет поисковую работу, - заключил Мирбек Атабеков.

Напомним, ограбление произошло в ночь на 6 мая в Бишкеке. Из дома матери отечественной звезды эстрады вынесли 60 тысяч долларов и золотые украшения. Расследованием дела занимается ГУВД Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/378335
Теги:
грабеж, Бишкек, Кыргызстан, уголовное дело, ГУВД, Мирбек Атабеков
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