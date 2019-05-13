Как поступят с чиновниками, которые проигнорировали указания Путина?

В рамках государственного визита президента России Владимира Путина в Кыргызстан, который состоялся 28 марта, российская сторона гарантировала пересмотр процедуры проведения объявленной ранее миграционной амнистии в отношении граждан Кыргызстана. По просьбе кыргызской стороны амнистия была продлена до конца апреля.

Напомним, было заявлено, что в период с 1 апреля по 22 апреля 2019 года гражданам Кыргызской Республики, нарушившим сроки пребывания в Российской Федерации, предоставляется возможность легализоваться без выезда за пределы России.

"Все граждане Кыргызской Республики, находящиеся в РФ с нарушением миграционного законодательства могут беспрепятственно выехать за пределы России до 22 апреля 2019 года и въехать обратно в любые сроки без привлечения к административной ответственности и включения в черный список", - было заявлено в распространенном Государственной службой миграции КР заявлении.

Однако, как показывает практика, на региональном уровне достигнутые между главами государств договоренности не работают. Вот, какую историю редакции VB.KG рассказали родственники молодого мужчины, чья семья, да и он сам оказались заложниками бюрократических, а, может, и коррупционных препон.

История одного кыргызстанца

7 мая 2019 года в Ленинском суде города Краснодар, Краснодарской области РФ, был задержан и водворен в Центр временного содержания иностранных граждан, подлежащих административной депортации, выдворению и реадмиссии за пределы РФ, гражданин Кыргызстана Дмитрий Симашевский.

Судья признал его виновным и постановил взыскать с него штраф в размере две с половиной тысячи рублей и выдворить из России на основании нарушения миграционного законодательства РФ в части сроков пребывания, т.е. за то, что выехав за пределы страны, он вернулся назад не через 90, а всего через 14 дней. Правонарушение имело место в 2018 году. Однако тот факт, что в 2019 году, соблюдая законодательство, он не находился на территории РФ три месяца, суд не учел. (Д.С. выехал в Кыргызстан 18 января 2019 года).

Вернувшись в Краснодар, 19 апреля 2019 года, Симашевский обратился в районное отделение Главного управления по вопросам миграции МВД России для оформления регистрации пребывания, где и был составлен протокол о его правонарушении в прошлом году.

Однако при рассмотрении дела смягчающие обстоятельства правонарушения судом не были учтены. А эти обстоятельства были таковы, что в городе Краснодар проживает семья – его супруга – гражданка России Оксана и трое несовершеннолетних детей – также российских граждан. У младшего сына, которому еще нет и двух лет, инвалидность. Оксана - супруга Дмитрия, в связи с этим не работает, а ухаживает за ребенком. Ну и, собственно, единственный кормилец в семьей - "правонарушитель" Симашевский.

Примечательно, что в постановлении суда говорится о том, что суд выслушал мнение Дмитрия. Однако по факту его даже не пригласили в зал суда. Все это время - пока длилось судебное заседание по его делу, он сидел, пристегнутый к батарее наручниками, в районном отделении. Только по окончании его лишь ознакомили с решением суда, но его жене Оксане не дали на руки даже копию. Разрешили только сфотографировать документ.

На данный момент Оксана Симашевская подала апелляцию в вышестоящую судебную инстанцию Краснодара с просьбой пересмотреть судебное решение.

По ее словам, сотрудники Центра временного содержания иностранных граждан, куда был водворен Дмитрий, рекомендовали ему в срочном порядке найти и передать сотрудникам Центра средства на покупку авиабилета в Кыргызстан, намекая, что в противном случае Дмитрий надолго останется в заключении, т.к. процесс рассмотрения апелляционной жалобы может занять от нескольких месяцев до двух лет.

Исключение или правило?

Как отметила председатель ОС при Государственной службе по миграции КР Нурбюбю Керимова, с подобными ситуациями граждане Кыргызстана, а значит, граждане ЕАЭС, находящиеся в России, сталкиваются довольно часто.

- Нормативные акты, принятые в рамках ЕАЭС по защите прав наших граждан, работают очень слабо, хотя много говорят о том, что положительные сдвиги есть, но то, что написано на бумаге, зачастую является лишь формальностью, - отметила Нурбюбю Керимова.

Она уверена, что истинная причина данной ситуации в субъективных факторах, которые проявляются на региональных уровнях.

- Я верю, что у Владимира Путина действительно благие намерения в отношении граждан Кыргызстана, однако на местах чиновники далеки от этих намерений, что, по сути, и сводит на нет все усилия российского президента, и не позволяет реализовываться достигнутым на высшем уровне договоренностям, которые по факту, как мы видим, не работают. Возможно, имеют место коррупционные проявления чиновников, которые привыкли "зарабатывать" деньги на проблемах наших мигрантах, - подчеркнула председатель общественного совета Госмиграции КР.

Комментируя данную ситуацию она отметила, что этот случай демонстрирует вопиющую несправедливость, т.к. если Дмитрия Симашевского депортируют, то в ближайшие пять лет он не сможет въехать в Россию, что лишит семью законного права совместного проживания и кормильца.

В этой связи Нурбюбю Керимова посоветовала Симашевским отстаивать свои права в рамках закона, в том числе добиваясь рассмотрения апелляционной жалобы в суде высшей инстанции.

10 мая 2019 года, Дмитрия Симашевского в срочном порядке выдворили из России – за счет российского государства! Конвоиры отвезли его в аэропорт Краснодара и посадили на самолет до Бишкека, руководствуясь якобы постановлением суда. Откуда взялось такое постановление - вообще непонятно, учитывая, что 10-го мая в России был нерабочий день. Это, во-первых.

Во-вторых, совершенно не ясно, на каком основании было вынесено такое решение до истечения десятидневного срока, во время которого "правонарушитель" имеет право обжаловать решение суда и подать апелляцию в вышестоящую инстанцию. Т.е. в данной ситуации нарушено законное право гражданина защищать свои права в рамках закона.

При этом, важный момент, подать апелляцию гражданин должен сам, или же это могут сделать его родственники на основании выписанной им доверенности. А загвоздка в том, что Дмитрий не успел выписать доверенность своей супруге, потому что в Краснодаре праздничные – не рабочие дни.

Как такое может быть, что в среду – накануне праздников – Дмитрию обещают, что если он не найдет денег на билет до Кыргызстана, то в застенках проведет много времени, а уже в пятницу – в выходные дни – выносится решение и его выдворяют?

В общем, больше вопросов, чем ответов.

Редакция VB.KG просит Посольство РФ в КР, равно как и Посольство КР в РФ обратить внимание на эту ситуацию. Потому что, можно с уверенностью утверждать, подобных - вагон и маленькая тележка. Разница лишь в том, что родственники Дмитрия нашли возможность обратиться в СМИ и рассказать о происходящем беспределе.

А то ведь мягко говоря нехорошо получается, что чинуши на местах ломают судьбы людей, да и, к тому же, игнорируют договоренности и указания главы государства...