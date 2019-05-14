Простатит, аденома, импотенция? Помощь рядом!

Простатит, аденома простаты, нарушение мочеиспускания, эректильная дисфункция встречаются практически у каждого третьего мужчины. Эти заболевания чаще возникают в возрасте, когда ослабевают защитные свойства организма, нарушается гормональный баланс, ухудшается регенерация органов мочеполовой системы.

Простатит и аденома простаты могут протекать как самостоятельно, так и одновременно. Эти заболевания появляются по разным причинам, но ведут к аналогичным осложнениям.

Простатит в 95% случаев встречается хронический и неинфекционный. Чаще всего его появление провоцируют вредные привычки, переохлаждение, нарушение кровообращения в органах малого таза, нерегулярная или беспорядочная половая жизнь. Предстательная железа воспаляется, отекает и пережимает уретральный канал. В результате – задержка мочи, учащение позывов в туалет, все это сопровождается дискомфортом и болью в промежности. Со временем появляются сексуальные расстройства, половое бессилие.

Аденома простаты возникает в результате гормональных нарушений. Снижение выработки мужского гормона тестостерона и увеличение женского гормона эстрогена в организме приводит к опухоли предстательной железы, в результате так же, как и при простатите, пережимается уретральный канал, провоцируются аналогичные нарушения мочеиспускания, сексуальные расстройства и боли различного характера.

При отсутствии лечения эти заболевания могут принимать необратимую форму, когда, кроме операции, которая не всегда может помочь, других выходов не остается. Поэтому, если вы обнаружили у себя какие бы то ни было нарушения в работе мочеполовой системы, не медлите и обратитесь за помощью к специалисту.

При лечении этих урологических заболеваний мы рекомендуем использовать в том числе и препарат "Уропротектор", который в отличие от многих лекарств и процедур не просто снимает симптомы, а способствует устранению самой причины заболевания, надежной защите органов мочеполовой системы от различных болезней на годы вперед.

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Уже на первой стадии применения препарата "Уропротектор" уходят дискомфорт, боли в паховой области, резь в уретральном канале. Улучшается кровообращение в органах малого таза, восстанавливается эластичность предстательной железы и мочевого пузыря, после чего органы начинают полноценно справляться со своими функциями. Также препарат стимулирует выработку тестостерона, восстанавливая гормональный баланс. За счет этого блокируется развитие аденомы простаты и усиливается эрекция.

"Уропротектор" доказал свою эффективность при лечении простатита, аденомы простаты, нарушении мочеиспускания, эректильной дисфункции. Также компоненты "Уропротектора" действенно влияют на снижение количества свободных радикалов в организме, тем самым защищая его от развития рака простаты.

Другими словами, это мощное средство, которое может помочь при решении урологических проблем у мужчин.

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В состав препарата не входят химические компоненты.

Продолжительность приема – от 1 месяца.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.

СГР RU.77.99.11.003.E.004447.10.18 от 09.10.2018 г.

БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.