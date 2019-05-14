УАЗ спешит на помощь фермерам

Сотрудники дилерской компании СКР ОсОО "АБМ–авто", работающие в тесном контакте со знаменитым на весь мир Ульяновским автомобильным заводом, самостоятельно трансформировали грузовой автомобиль в специализированный - по перевозке молока. Эта машина, уверены специалисты центра, просто необходима фермерам.

Директор СКР ОсОО "АБМ–авто" Станислав Колесников рассказал: "Наша компания поставила перед собой задачу предоставить кыргызским сельхозпроизводителям возможность доставки молока и молочной продукции и в труднодоступные регионы. Президент страны Сооронбай Жээнбеков, правительство республики предпринимают все меры по развитию аграрной отрасли страны, и потому мы посчитали необходимым переработать простой грузовичок в автомобиль, который реально нужен фермерским хозяйствам КР".

Общеизвестно, что с транспортировкой молока в Кыргызстане существуют большие проблемы. Фермеры подчас по причине отсутствия надежного специализированного транспорта не могут отправить свою продукцию на перерабатывающие предприятия. Кроме того, многие действующие молоковозы не оборудованы холодильными установками, а это создает при транспортировке сырья большие проблемы.

С другой стороны, Ульяновский автомобильный завод более 70 лет выпускает полноприводные грузовики, микроавтобусы, внедорожники, которые отлично зарекомендовали себя при перевозке грузов и людей в горной местности и условиях бездорожья.

Не упал спрос на УАЗики и в нынешнее время. Да, сейчас появились модные иномарки, которые также способны мчаться по бездорожью, но тем не менее продукция Ульяновского автомобильного завода по–прежнему востребована. УАЗ исправно служит в коммунальных хозяйствах, на станциях скорой помощи, в торговых организациях. Он, как и в прошлые годы, надежен при дальних переездах, прост в обслуживании. Фишка УАЗов - полный привод и особенность конструкции автомобиля, которые позволяют им преодолевать самые труднопроходимые преграды.

Вот поэтому сотрудники дилерского центра и решили на базе УАЗа 330365–460 сделать молоковоз. На одном из российских предприятий была закуплена цистерна емкостью 1200 литров, которая разработана специально для такого вида шасси.

Несколько слов о самой цистерне. Цистерна общей емкостью 1200 литров изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1,5 миллиметра в виде термоса эллиптической формы и состоит из двух изолированных емкостей каждая по 600 литров. Обе емкости имеют сливные краны, расположенные в задней части цистерны. Термоизоляционный слой (50 миллиметров) выполнен из пенополиуретана. Для наполнения, мойки и осмотра рабочей поверхности в каждой емкости имеется люк диаметром 500 миллиметров с герметически закрывающийся крышкой. Если объемы сырья невелики, то можно использовать только один из двух отсеков. Теперь, пожалуй, самое главное. На автомобиле установлено итальянское оборудование по охлаждению молока - контроллер Eliwell EW 974.

Люди, осведомленные в вопросах сельского хозяйства, подтвердят: чем ниже температура привезенного сырья, тем оно ценнее. Диапазон температур перевозимых жидкостей в данной цистерне от плюс 2 до 14 градусов.

И в заключение. УАЗ–3303 в 112 лошадиных сил прост в управлении, развивает скорость до 110 километров в час, имеет гидравлическую систему управления.

СКР ОсОО "АБМ–авто" может поставлять различные модификации автомобилей известной марки "УАЗ" в необходимых количествах как для министерств здравоохранения, сельского хозяйства, внутренних дел, пограничных служб КР, так и для частных автолюбителей.