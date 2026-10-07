Эхо концлагеря Дахау: Полковник Ой-Талбек Осмонов о преступлениях нацизма

В связи с 80-летием Нюрнбергского процесса, подписанием меморандума ОДКБ к этой исторической дате и призывами сохранять память о преступлениях нацистского режима против народов Советского Союза ветеран органов безопасности, полковник запаса Ой-Талбек Осмонов поделился с VB.KG своими наблюдениями и личными воспоминаниями.

Особое место в размышлениях Ой-Талбека Осмонова занимают личные впечатления от посещения мемориального комплекса бывшего концентрационного лагеря Дахау, расположенного недалеко от Мюнхена. Осмонов побывал там в 2001 году и, сопоставляя увиденное с историческими документами, обращает внимание на то, что масштабы трагедии и созданная нацистами система уничтожения людей требуют глубокого осмысления и сегодня.

"В 2001 году я посетил мемориальный комплекс бывшего концлагеря Дахау, недалеко от города Мюнхен. Через Дахау и его филиалы, по имеющимся данным, прошли свыше 200 тысяч человек. Реальные потери были значительно выше из-за эпидемий тифа, голода и истощения. Кроме того, заключенные подвергались жестоким издевательствам, голоду и принудительному труду по принципу "уничтожение через труд". На территории этого лагеря и в его многочисленных филиалах - более 120–140 вспомогательных лагерей - узники работали, в том числе, на предприятиях военной промышленности", - рассказал Ой-Талбек Осмонов.

Ветеран органов безопасности подробно останавливается на том, как именно была выстроена география нацистского конвейера смерти. По его словам, массовое истребление людей было жестко продуманным и отлаженным процессом, а основные попытки скрыть следы чудовищных преступлений предпринимались руководящими структурами рейха еще в самые разгары военных действий.

"В нацистской Германии и на оккупированных ею территориях газовые камеры использовались как инструмент массового убийства. Основные стационарные лагеря смерти с газовыми камерами нацисты строили за пределами самой Германии - главным образом на территории оккупированной Польши, что, по мнению историков, было связано в том числе с необходимостью скрыть масштабы преступлений. Существовали специализированные лагеря и места заключения для различных категорий преследуемых - евреев, коммунистов, военнопленных, политических противников и других групп. Женский концентрационный лагерь Равенсбрюк также стал местом массовых убийств. Газовые камеры действовали, в частности, в Равенсбрюке и Нойенгамме. В Дахау была построена газовая камера, известная как "Барак X"", - отметил он.

Отдельной строкой в разговоре об уроках Второй мировой войны стоит судьба советских граждан, оказавшихся в фашистском плену. Ой-Талбек Осмонов напоминает о суровых цифрах статистики и о том, что советские военнопленные оказались одной из самых уязвимых и беззащитных категорий жертв нацистской политики намеренного истребления.

"Особой трагедией стали советские военнопленные. Они оказались среди главных жертв нацистской политики голода и массового уничтожения на оккупированных восточных территориях. Рационы питания были настолько минимальными, что для многих людей это означало мучительную смерть. В советской историографии указывалось, что в немецком плену погибли от 3 до 3,3 миллиона советских военнопленных. Это составляло примерно 57–60 процентов от общего числа военнослужащих Красной Армии, оказавшихся в плену. При этом оценки общего числа советских военнопленных различаются. Современные исследователи называют цифры около 4,5 миллиона человек, оказавшихся в немецком плену, тогда как ряд зарубежных и независимых исследователей приводит более высокие оценки - до 5,2–5,7 миллиона", - подчеркнул полковник запаса.

Сухие исторические факты и архивные документы приобретают совершенно иное эмоциональное измерение, когда человек своими глазами видит места, где совершались эти злодеяния. Осмонов убежден, что личный визит в Дахау кардинально меняет восприятие исторической памяти и заставляет по-новому посмотреть на архивные хроники.

"Для меня посещение Дахау стало не просто поездкой в историческое место. Когда видишь бараки, крематорий, места содержания людей, понимаешь, что за сухими цифрами стоят конкретные человеческие судьбы. Именно поэтому сегодня особенно важно говорить о том, что происходило с советскими военнопленными, мирным населением и другими жертвами нацистского режима", - поделился собеседник.

Подводя итог анализу исторических событий, ветеран указывает на то, что действия руководства Третьего рейха не были случайностью или отдельными перегибами на местах, а являлись планомерной государственной политикой. В этом контексте юридический вердикт, вынесенный в Нюрнберге, сохраняет колоссальное значение для всего современного мира.

"На основании приведенных данных и исторических документов можно говорить о целенаправленной политике нацистского руководства в отношении советских военнопленных. Преступные приказы командования создавали систему, при которой голод, принудительный труд, массовые расстрелы и другие формы насилия становились инструментами уничтожения. Нюрнбергский процесс дал правовую оценку преступлениям нацистского руководства. Поэтому спустя 80 лет после вынесения приговора Международного военного трибунала важно не только вспоминать сам процесс, но и сохранять память о миллионах людей, которые стали жертвами этой системы", - резюмировал Ой-Талбек Осмонов.

Уроки истории для современного мира

История лагеря Дахау сегодня остается одним из наиболее ярких и жутких свидетельств того, к каким катастрофическим последствиям приводит государственная политика, основанная на расовой и политической ненависти, массовых репрессиях и полном пренебрежении человеческой жизнью.

Для Ой-Талбека Осмонова личное посещение мемориала стало возможностью увидеть эту историю не только на страницах документов, но и сквозь сохранившееся пространственное наследие бывшего лагеря. На этом фоне приговор Нюрнбергского трибунала приобретает сегодня не просто историческое, а актуальное современное значение - как юридическая оценка преступлений нацизма и жесткое напоминание о необходимости защищать историческую правду.