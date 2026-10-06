На Иссык-Куле открыли постоянную выставку "Диван лугат ат-турк"

В Центре кочевой цивилизации имени Курманжан Датки в Иссык-Кульском районе открылась постоянная выставка "Диван лугат ат-турк", посвященная наследию Махмуда Кашгари. Ранее экспозиция была представлена в Бишкеке, Астане и Туркестане.

В церемонии открытия приняли участие президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова, первый заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана Союзбек Надырбеков, президент ТИКА Абдуллах Эрен, посол Турции в Кыргызстане Мекин Мустафа Кемал Окем, представители организаций, ученые и приглашенные гости.

Выставка впервые была открыта в Бишкеке в 2024 году. После показа в других городах ее решили разместить на постоянной основе на Иссык-Куле - в регионе, исторически связанном с Махмудом Кашгари.

По словам Союзбека Надырбекова, "Диван лугат ат-турк" представляет собой не только словарь, но и фундаментальный труд, в котором отражены фольклор, литература, история, традиции и обычаи тюркских народов.

"Этот шедевр, написанный в ту эпоху, можно назвать энциклопедией тюркского мира. Фольклор тюркского мира, его слова, традиции, обычаи и история - все это нашло отражение в данном произведении", - отметил он.

В экспозиции представлены, в частности, 40 слов и 10 пословиц, которые, как отмечают организаторы, до сих пор используются различными тюркскими народами.

Президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова подчеркнула, что создание постоянной экспозиции стало итогом пути выставки, начавшегося в Бишкеке два года назад.

"Пусть эта выставка на берегу Иссык-Куля станет новым мостом, соединяющим наше общее прошлое с нашим общим будущим", - сказала она.

В свою очередь президент ТИКА Абдуллах Эрен сообщил, что с 1993 года организация реализовала в Кыргызстане более 1 300 проектов. Он также назвал "Диван лугат ат-турк" одним из фундаментальных источников по истории тюркских народов.

Постоянная экспозиция призвана знакомить посетителей с наследием Махмуда Кашгари, историей создания его труда, языком, культурой и традициями тюркских народов.