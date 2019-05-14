В Бишкеке отец избил маленького сына

В Бишкеке мужчина избил шестилетнего сына. Ребенка с травмами госпитализировали в городскую детскую клиническую больницу. Информацию VB.KG подтвердили в ГУВД Бишкека.

- 12 мая в правоохранительные органы обратилась мать пострадавшего ребенка. Она написала заявление на своего мужа, родного отца мальчика. Данный факт зарегистрирован в едином реестре преступлений и проступков. Ведется досудебная проверка, - прокомментировали в пресс-службе ГУВД Бишкека.

В настоящее время следствием назначено проведение судебно-медицинских экспертиз для установления тяжести физических повреждений. Мотивы отца, избившего ребенка, неизвестны.