Погода
$ 69.82 - 69.90
€ 78.15 - 78.66

В Бишкеке отец избил маленького сына

125  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке мужчина избил шестилетнего сына. Ребенка с травмами госпитализировали в городскую детскую клиническую больницу. Информацию VB.KG подтвердили в ГУВД Бишкека.

- 12 мая в правоохранительные органы обратилась мать пострадавшего ребенка. Она написала заявление на своего мужа, родного отца мальчика. Данный факт зарегистрирован в едином реестре преступлений и проступков. Ведется досудебная проверка, - прокомментировали в пресс-службе ГУВД Бишкека.

В настоящее время следствием назначено проведение судебно-медицинских экспертиз для установления тяжести физических повреждений. Мотивы отца, избившего ребенка, неизвестны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378343
Теги:
ГУВД, травмы, Бишкек, Кыргызстан, избил ребенка, больница, уголовное дело
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  