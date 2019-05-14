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С девочкой, которую скрывала мать от отца, все в порядке

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- Оксана Гут
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Женщина с малолетней дочерью, разыскиваемая бывшим супругом, найдена на территории Сокулукского района. Об этом заявляет пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Сотрудниками СКМ ОВД Ыссык-Атинского района 13 мая в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение 28-летней Б.Т. и ее несовершеннолетней дочери 6-летней Б.А. Женщина с малолетним ребенком была доставлена в ОВД Ысык-Атинского района для выяснения всех обстоятельств дела.

Как сообщили VB.KG в пресс-службе ГУВД Чуйской области, с ребенком все в порядке. Все время, пока ее искал отец, девочка жила с матерью на съемной квартире. В настоящее время она также находится со своей мамой.

Но сотрудники социальных служб будут решать, у кого на воспитании останется несовершеннолетняя в дальнейшем.

Напомним, в начале мая в органы внутренних дел Ысык-Атинского района обратился 27-летний житель села Новопокровка Б.А. о содействии в поиске его бывшей гражданской жены и несовершеннолетней дочери, которая 17 апреля, забрав несовершеннолетнюю дочь, не сообщала об их местонахождении. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП и начато досудебное производство.


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URL: https://www.vb.kg/378344
Теги:
ГУВД, Министерство социального развития, несовершеннолетние, похищение, розыск, уголовная ответственность, Чуйская область, Кыргызстан
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