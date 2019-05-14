Иссык-Кульская мимимилиция: Сотрудники вернули 3-летнего малыша матери

Милиционеры вернули 28-летней жительнице Каракола ее пропавшего 3-летнего сына. Об этом сообщает руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

Как сообщает Усубакунов, женщина, занимаясь домашними хлопотами, даже не заметила, как играющий на детской площадке малолетний сын исчез из виду. Она принялась искать ребенка, но все её попытки были тщетны.

В это время, примерно в 18.30 часов сотрудники ОВД Каракола - инспектор по делам несовершеннолетних Марлен Динеев и участковый уполномоченный милиции Нурбек Керимкулов в соответствии с графиком на передвижном пункте милиции объезжали обслуживаемый участок и принимали заявлений от граждан.

По улице Тыныстанова их внимание привлек громко плачущий ребенок. Малыш был сильно испуган. Милиционеры смогли успокоить мальчика и попытались с ним побеседовать. Но он не мог ничего объяснить.

Сотрудники ОВД связались с дежурной частью, где им сообщили, что в милицию о пропаже ребенка никто не обращался. Тогда они, посадив ребенка в передвижной пункт милиции, стали объезжать близлежащую территорию с надеждой, что ребенок увидит свой дом.

"Примерно в двух кварталах от места, где был найден мальчик, милиционеры увидели девушку со слезами и тревогой на глазах. Когда милиционеры подъехали к ней и вышли из салона автомашины, то ребенок и мать, крепко обнявшись, стали плакать от счастья"

- не скрывая эмоций, рассказывает Сталбек Усубакунов.

От редакции отметим, что Иссык-Кульская милиция по праву может зваться самой чуткой и отзывчивой. В последнее время пресс-служба УВД области стала буквально генератором позитивных новостей. Не так давно сотрудники того же ОВД спасли упавшего в люк щеночка, чем осчастливили его 9-летнего хозяина. А до этого вернули счастливой хозяйке исчезнувшую корову - да не одну, а с новорожденным теленком.