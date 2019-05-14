Нацбанк прекратил прямой банковский надзор в своем же "Росинбанке"

Национальный банк КР принял решение о прекращении банковского надзора в ОАО "Росинбанк". Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

В финансовом регуляторе отметили, что была проведена работа по финансовому оздоровлению банка. В частности, за счет средств Нацбанка была проведена капитализация "Росинбанка", после которой он выполняет экономические нормативы и обязательные резервные требования. В связи с этим руководство Нацбанка приняло решение, что больше нет необходимости в прямом банковском надзоре в "Росинбанке".

Действие прямого банковского надзора в ОАО "Росинбанк" завершилось 13 мая 2019 года.

Напомним, "Росинбанк" оказался на грани банкротства после скандала и ареста руководства учреждения. В 2018 году Нацбанк стал акционером "Росинбанка" с долей 71,66 в уставном капитале. Финансовый регулятор вложил в уставной капитал банка более 3,7 млрд сомов.