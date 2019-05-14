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Нацбанк прекратил прямой банковский надзор в своем же "Росинбанке"

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- Екатерина Улитина
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Национальный банк КР принял решение о прекращении банковского надзора в ОАО "Росинбанк". Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

В финансовом регуляторе отметили, что была проведена работа по финансовому оздоровлению банка. В частности, за счет средств Нацбанка была проведена капитализация "Росинбанка", после которой он выполняет экономические нормативы и обязательные резервные требования. В связи с этим руководство Нацбанка приняло решение, что больше нет необходимости в прямом банковском надзоре в "Росинбанке".

Действие прямого банковского надзора в ОАО "Росинбанк" завершилось 13 мая 2019 года.

Напомним, "Росинбанк" оказался на грани банкротства после скандала и ареста руководства учреждения. В 2018 году Нацбанк стал акционером "Росинбанка" с долей 71,66 в уставном капитале. Финансовый регулятор вложил в уставной капитал банка более 3,7 млрд сомов.


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URL: https://www.vb.kg/378347
Теги:
банкротство, Кыргызстан, НБКР, Национальный Банк, #Росинбанк
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Комментарии
Гражданин
14.05.2019, 12:42

В этом банке директор получает 15 тыс $ (1 млн сомов) месяц зарплату или другой банк?

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