Жээнбеков принял Секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 14 мая, принял Секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева, прибывшего в Кыргызстан для участия в заседании секретарей Советов безопасности государств-членов ШОС.

Глава государства поздравил с прошедшим праздником - Днём Победы в Великой Отечественной войне и напомнил, что в Кыргызстане также прошло шествие "Бессмертного полка", где он принимал участие.

Глава государства выразил уверенность, что недавний государственный визит Президента России Владимира Путина в Кыргызстан вывел кыргызско-российское сотрудничество на новую ступень. Он поблагодарил руководство России за поддержку Кыргызстана.

Как отметил Сооронбай Жээнбеков, очень важно развивать кыргызско-российское сотрудничество в сфере обеспечения безопасности. "Российской стороной в рамках оказания технической помощи в адаптации условиям ЕврАзЭс построены несколько новых пограничных застав. Поступила новая автомобильная и специальная техника. Нашим Вооруженным силам переданы вертолёты и первая партия боевой техники. Такая помощь повышает наши возможности по противодействию терроризму и экстремизму, а также укреплению стабильности в ст ране и регионе", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев поблагодарил за теплый прием и регулярные встречи. Он также поздравил Президента Сооронбая Жээнбекова с Днем Победы, отметив, что этот день является очень важной датой в истории стран, а шествие "Бессмертного полка" объединяет народы мира. Николай Патрушев также выразил благодарность Кыргызстану за поддержку позиции России в рамках международных организаций.

Президент Сооронбай Жээнбеков и Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обменялись мнениями по вопросам обеспечения безопасности и стабильности в регионе, противодействия существующим вызовам и угрозам, в том числе связанным с международным терроризмом и экстремизмом, сотрудничества в рамках ШОС и ОДКБ.