Погода
$ 69.84 - 69.94
€ 78.37 - 78.80

Жээнбеков принял Секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева

570  2
- Елена Цой
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 14 мая, принял Секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева, прибывшего в Кыргызстан для участия в заседании секретарей Советов безопасности государств-членов ШОС.

Глава государства поздравил с прошедшим праздником - Днём Победы в Великой Отечественной войне и напомнил, что в Кыргызстане также прошло шествие "Бессмертного полка", где он принимал участие.

Глава государства выразил уверенность, что недавний государственный визит Президента России Владимира Путина в Кыргызстан вывел кыргызско-российское сотрудничество на новую ступень. Он поблагодарил руководство России за поддержку Кыргызстана.

Как отметил Сооронбай Жээнбеков, очень важно развивать кыргызско-российское сотрудничество в сфере обеспечения безопасности. "Российской стороной в рамках оказания технической помощи в адаптации условиям ЕврАзЭс построены несколько новых пограничных застав. Поступила новая автомобильная и специальная техника. Нашим Вооруженным силам переданы вертолёты и первая партия боевой техники. Такая помощь повышает наши возможности по противодействию терроризму и экстремизму, а также укреплению стабильности в ст ране и регионе", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев поблагодарил за теплый прием и регулярные встречи. Он также поздравил Президента Сооронбая Жээнбекова с Днем Победы, отметив, что этот день является очень важной датой в истории стран, а шествие "Бессмертного полка" объединяет народы мира. Николай Патрушев также выразил благодарность Кыргызстану за поддержку позиции России в рамках международных организаций.

Президент Сооронбай Жээнбеков и Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обменялись мнениями по вопросам обеспечения безопасности и стабильности в регионе, противодействия существующим вызовам и угрозам, в том числе связанным с международным терроризмом и экстремизмом, сотрудничества в рамках ШОС и ОДКБ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378363
Теги:
ОДКБ, ШОС, президент, Россия, экстремизм, терроризм, безопасность, Кыргызстан, совбез, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Феникс
15.05.2019, 09:12

Для наших стран сотрудничество очень важно тем более в разных сферах. Думаю раз Президент встретился в секретарем безопасности РФ тема коснулась границ нашей родины. По которым пытаются пересечь террористы и транзит запрещенных веществ. Наш глава государство мудрый и опытный человек и уверен достигнет хороших результатов в переговорах. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
урмат
15.05.2019, 10:14

я уважаю вас как лидера и политика. вы приложили немало усилий в безопасность государства.  

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  