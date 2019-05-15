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Глава ГКНБ Идрис Кадыркулов подал в отставку!

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Пресс-служба ГКНБ распространила заявление главы Комитета Идриса Кадыркулова о том, что он подает в отставку.

"В последнее время в средствах массовой информации общественностью и особенно неправительственным сектором активно обсуждается информация о якобы необъективном рассмотрении органами ГКНБ КР материалов досудебной проверки по факту закупки Государственной регистрационной службой КР бланков биометрических паспортов и моей заинтересованности в однозначном исходе дела.

Госкомитетом неоднократно давались пресс-релизы о наличии достаточной доказательной базы по указанным материалам, выраженными в незаконном использовании своих полномочий должностными лицами ГРС для личного обогащения. Вместе с тем, ситуация вокруг данной темы продолжает вызывать бурную реакцию общественности.

Учитывая данные обстоятельства, в том числе неоднозначный общественный резонанс, а также для исключения домыслов о моем возможном влиянии на ход следствия, я принял решение подать в отставку с должности Председателя ГКНБ Кыргызской Республики, о чем подан рапорт Президенту – Главнокомандующему вооруженными силами Кыргызской Республики".


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URL: https://www.vb.kg/378368
Теги:
ГКНБ, ГРС, коррупция, НПО, уголовная ответственность, Кыргызстан, Идрис Кадыркулов
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Комментарии
бусурман
15.05.2019, 10:25

что-то тут нечисто... не просто так он ушел с поста, все таки был интерес личный

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Фантом
15.05.2019, 11:00

Да сильным и волевым кадровым чекистом был. Но подав в отставку сделал очень правильно, полностью оправдал доверия народа и главы государства. Тем самым не дав слухам распространиться дальше, которые могли быть причинить ущерб стране.

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John
15.05.2019, 11:08

бусурман

что-то тут нечисто... не просто так он ушел с поста, все таки был интерес личный

Раим распорядился. Дань снял с грс, ГКНБ сказал молчать.

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Тунгуч
15.05.2019, 11:18

Ноги растут скорее всего с арестами сотрудников грс

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Секретарша
15.05.2019, 11:21

Ну вот и финал! Стоило Шаиковой приоткрыть завесу, он ушёл с поста пока не всплыло видать. Мучал грсовских за личную неудовлетворенность, жесть просто! Как так можно беспределить??? Личные интересы, превышение должностных полномочий, этого главу гкнб нужно привлечь и закрыть за допущенаия, келсин он себя возомнил.

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туйата
15.05.2019, 11:33

Мына сага, кашыктап чогулткан кадыр баркын чөмүчтөп чачтыго кайран! Жооп берсин элдин алдында, соттун алдында!!! Кылмыштылуукта өзү чөгүп жүрүптүрда туууй ата! 

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Офицер
15.05.2019, 11:36

Точно также надо отправить в отставку некомпетентное руководство МВД, которое уже развалило систему

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Болотбек
15.05.2019, 12:10

Блин,Кыргызстан не досчитается одного генерала. Ай,ай,ай.

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Чекист античекист
15.05.2019, 14:13

Как это так? Так быстро оставил свой пост? Это Шаикова так повлияла на ход событий? Давно надо было рассказать о произошедшем, а то все на догадках и словах строили дело против паспортов. Ариведерчи, псевдо чекист. Так и показал Он, что не все так чисто то, и он сам аффелирован в деле. Личный интерес был, байкуш, видимо

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Бакыт
15.05.2019, 14:20

Бизде ушунтип эле кетип кутулмайлар кобойду. Эн кызыгы-бул адам Шаикова айым менен жолукканы, чет олколукторду озгочолоп чакырганы болуп жатпайбы! Кап, эми озуно иш козголуп, отуруп калбаса эле озунун сизосуна. Ииий

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Патриот
15.05.2019, 14:32

Ушундай болушу ыктымал эле. Бунун бетинеде жазылым турат, жаман Адам экени. Болор болбосторду ыкты ал чындыкка салып, олкону алдыга таптым ккла жаткан баллады тур ого кассир денег Адам Жакшы болот бете. Бироонун оваркасы сыяктуу эле, фас деса, чуркап жоноп, уят болду Эми. ОЗУ да куноосу болсо кереек.. Ээх

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Катыя
15.05.2019, 14:41

Ну вот т истории конец.а сам автор решил бросить всех.испугался что ли? Как то не сходится все.

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Улукбек
15.05.2019, 14:45

Кадыркулова на мыло! Начатое дело так громко ,вызвавшее общественный резонанс. Столько шума а в итоге вот так. Дискредитировал себя сам. Ээх

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Нурмат
15.05.2019, 14:48

Вот с каждым днём будто страна наша в полной ..нице. все какие то грязные.все делается по указке сверху.орган нацбезопасности теперь уже не тот.правильно Иманкулов говорит,нужно вновь поднимать авторитет и завоёвывать доверие граждан.это орган с большой буквы. Чекисты.у них свои боги.а этот человек втоптал всех в грязь.общество очень надолго запомнится это. Он сам себя предал.

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Виктор
15.05.2019, 15:04

Недоумеваю.как он мог так уверенно работать и так быстро покинуть свой жирный пост.кажется,его ушли сделали.а то б голова не только его с плеч ушла бы.а может и выше пошла бы ниточка от вязанной кофточки? Пахнет тухлятиной. Кадыркулов не чекист.

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Самат
15.05.2019, 15:32

Кадры!!! вот всю, специалистов хороших трудно найти, а хороших мы уже потеряли....., очень жал. Это не только ГКНБ, во всех сферах.

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чал
15.05.2019, 15:46

опозорил контору

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зап/части для ТНВД -
15.05.2019, 16:15
Карма: +113
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Комментариев: 283

Нужно Ф.Ш. Кулова ставить и возобновить работу чекистов,а не чек-несменов!!!

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Офицер
15.05.2019, 21:31

В ГКНБ необходимо провести тщательную Реформу и сократить штаты. Они слишком раздуты. Необходимо определиться с их прямыми функциональными обязанностями и провести полную зачистку. Оставить нужно основные и свойственные им функции по обеспечению безопасности государства и т.п. Остальные, необоснованно возложенные на них обязанности нужно вернуть прокуратуре и другим ведомствам. ГКНБ должно заниматься своей работой и нельзя их смешивать с грязной политикой, в связи с чем их используют в грязных политических интригах и подрывают авторитет Спецслужбы. Нужно вернуть на год-два ушедших авторитетных кадровых чекистов-профессионалов, чтобы навели порядок и научили работе новобранцев. А то в ГКНБ «набрали» много родственничков, блатных, кошельков, базаркомов и других случайно-посторонних гражданских лиц. Кадровых офицеров необходимо вернуть и поддержать. А такие случайные «лжечекисты» типа как сельхозник Сегизбаев Абдиль, пенсионер-бухгалтер Атаханов и др., которые подорвали авторитет ГКНБ, должны быть незамедлительно уволены !!! Таких проходимцев близко подпускать нельзя. Расследование должностных преступлений следует вернуть прокуратуре. А ГКНБ пусть ловит шпионов. Их по идее никто не должен знать в лицо. Они должны быть совершенно засекреченными. А то чюсейчас из знает половина страны в лицо, пофамильно и поименно. Они ведь козыряет своими должностями и везде без надобности предъявляют свои удостоверения. Они уде рассекречены и соответственно подлежит увольнению. Ведь если их сотрудник козыряет служебным удостоверением или нарушать закон, он должен нести самую суровую ответственность. Всех «случайных чекистов» нужно незамедлительно уволить. СИЗО ГКНБ нужно закрыть, а штаты сотрудников передать ГСИН, вернув в ведение МВД. На все это нужна воля Президента страны. Сооронбай Шарипович! Народ избрал Вас и возлагает большие надежды. Поручите компетентным подчиненным провести настоящую Реформу. Народ ждёт от Вас смелых кардинальных решений и изменений.

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Офицер
16.05.2019, 13:34

Если Премьер-министр Абылгазиев считает себя достойным и порядочным человеком, он должен добровольно и незамедлительно уйти в отставку, пока его не попросили. После многих громких скандалов с прямыми подчиненными: с первым вице-премьером Шадиевым, с другим вице-премьером по вопросам границ Разаковым, увольнением нескольких министров, задержанием со взяткой зам. министра Транспорта, скандалом с руководством ГРС, последним скандалом с Идрисом Кадыркуловым, родственничком из мобильной сети Абвлгазиев просто не имеет ни морального, ни законного права оставаться в должности! Из пришедшего состава с ним в Кабинет министров почти никого не осталось. Буквально на днях должны освободить ещё 4-5 министров. Экономика упала, идёт вынужденный отток граждан за границу, безработица, нет никаких госпроектов, цены возросли буквально на все, зарплаты и пенсии не подняли, никаких положительных сдвигов вперёд нет, инвестиции не поступают, ежедневные митинги, нет уверенности в завтрашнем дне, преступность возросла, ОПГ бесчинствуют, родственнички незаконно назначены на все выгодные должности, сотрудники милиции и других силовых органов еженедельно совершают преступления, ни в одном министерстве и ведомстве Реформ нет, общественно-политическая ситуация в стране крайне напряженная и нестабильная. В любой момент могут начаться массовые волнения и бессрочные митинги, которые могут перерасти в массовые беспорядки. И вообще, это уже не Кабинет! Посмотрите сколько осталось членов из числа пришедших с Вами? И нечего думаю держать никчемного, безынициативного, безыдейного, бесперспективного, некомпетентного и нерешительного премьера!!! Народ абсолютно недоволен его работой. Уйдите достойно, по-мужски Абылгазиев! Не позорьтесь и не цепляйтесь за кресло! Вы абсолютно не соответствуете занимаемой должности! Думаю что со мной согласится весь народ страны.

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