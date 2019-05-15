Глава ГКНБ Идрис Кадыркулов подал в отставку!

Пресс-служба ГКНБ распространила заявление главы Комитета Идриса Кадыркулова о том, что он подает в отставку.

"В последнее время в средствах массовой информации общественностью и особенно неправительственным сектором активно обсуждается информация о якобы необъективном рассмотрении органами ГКНБ КР материалов досудебной проверки по факту закупки Государственной регистрационной службой КР бланков биометрических паспортов и моей заинтересованности в однозначном исходе дела.

Госкомитетом неоднократно давались пресс-релизы о наличии достаточной доказательной базы по указанным материалам, выраженными в незаконном использовании своих полномочий должностными лицами ГРС для личного обогащения. Вместе с тем, ситуация вокруг данной темы продолжает вызывать бурную реакцию общественности.

Учитывая данные обстоятельства, в том числе неоднозначный общественный резонанс, а также для исключения домыслов о моем возможном влиянии на ход следствия, я принял решение подать в отставку с должности Председателя ГКНБ Кыргызской Республики, о чем подан рапорт Президенту – Главнокомандующему вооруженными силами Кыргызской Республики".