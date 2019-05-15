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Экс-депутату СДПК Музаффару Исакову отменили условный срок заключения

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- Бакыт Стамов
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Джалал-Абадский областной суд приговорил экс-депутата от фракции СДПК Музаффара Исакова к 7 годам лишения свободы и конфискации имущества. Об этом редакции VB.KG сообщил пресс-секретарь Джалал-Абадского облсуда Мирлан Торомаматов.

По его словам, областной суд отменил решение Сузакского районного суда, который приговорил Исакова к условному сроку.

- Суд признал его виновным по статье 43 ч. 2 (виды соучастников преступления), согласно которой Исаков признан организатором преступления, и статье 320, ч. 3 (Злоупотребление должностным положением). Приговор суда вступил в законную силу, - пояснил представитель облсуда.

Напомним, в декабре 2019 года Сузакский районный суд приговорил экс-депутата ЖК Музаффара Исакова к 7 годам лишения свободы условно по обвинению в превышении должностных полномочий. При этом обвинение просило для него 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

По версии следствия, в бытность главой Таш-Булакского айыл окмоту Сузакского района Исаков в сговоре с другими должностными лицами вынес 315 незаконных постановлений о предоставлении земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 14,34 гектара под строительство частных домов. По показаниям свидетелей, глава айыл окмоту Исаков сам реализовал эти участки за суммы в пределах от 1,5 до 3 тысяч долларов.


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URL: https://www.vb.kg/378369
Теги:
Джалал-Абадская область, приговор, суд, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Музаффар Исаков, СДПК
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