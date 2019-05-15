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В Бишкеке проходит встреча секретарей Совбезов стран ШОС

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- Оксана Гут
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Сегодня, 15 мая, в Бишкеке в госрезиденции "Ала-Арча" в рамках Шанхайской организации сотрудничества проходит заседание секретарей Советов безопасности государств-членов ШОС.

Рано утром за закрытыми дверями прошла встреча высокопоставленных гостей с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

Повестка дня будет сообщена позже.

По окончанию заседания состоится подписание протоколов, групповое фотографирование. А после представители Советов безопасности выступят перед прессой.

Напомним, саммит глав государств-членов ШОС в Кыргызстане пройдет 14-15 июня 2019 года.

Председательство в организации перешло Кыргызстану в китайском городе Циндао в июне 2018 года.


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URL: https://www.vb.kg/378372
Теги:
Казахстан, Китай, Россия, саммит, безопасность, Кыргызстан, совбез, ШОС
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