Погода
$ 69.84 - 69.94
€ 78.37 - 78.80

Медеткан Шеримкулов стал духовным лидером новой партии

3876  6
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане появилась новая политическая партия "Улуу журт", в состав которой вошли экс-спикер парламента Медеткан Шеримкулов, экс-министр транспорта и дорог Аргынбек Малабаев, экс-депутат Ошского горкенеша Керим Атамбаев и другие. Об этом редакции VB.KG сообщил основатель партии Анарбек Катаганов.

По его словам, накануне прошел съезд, на котором избрали руководство партии.

- Делегаты съезда избрали председателя партии, политсовет и членов президиума. Председателем партии стал Керим Атамбаев, а его заместителями Аргынбек Малабаев, Мирлан Жээналиев и я. Медеткан Шеримкулов безоговорочно является нашим духовным лидером, так как его огромный политический опыт и знания нам пригодятся, - отметил он.

Также собеседник редакции опроверг информацию в СМИ, что партию основали исключительно представители кыргызского рода "Адигине".

- Это в корне неверная и неуместная информация, абсолютно не имеющая под собой никакого основания. Если уж это для кого-то важно, то все мы являемся представителями разных родов. Я, к примеру, из рода "Саяк", - пояснил Катаганов.

Отметим, политическая партии "Улуу журт" прошла регистрацию в Минюсте в июне прошлого года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378374
Теги:
Аргынбек Малабаев, выборы, партии, Кыргызстан, политика, Медеткан Шеримкулов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
чал
16.05.2019, 10:10

духовный лидер, ему дома сидеть с внуками

0
Цитировать
Жалоба модератору
Хохма
16.05.2019, 13:27

Малабаев тот который с позором вылетел с минтранса? Или тот который был кощельком Акаыча?

0
Цитировать
Жалоба модератору
Старый пердун
16.05.2019, 14:35

Он че, ещё жив ?!

0
Цитировать
Жалоба модератору
1
16.05.2019, 14:37

В смысле духовный лидер??? Он что в монахи ушёл или речь идёт не о политической партии, а о секте Иисуса Христа, но там свой предводитель команчей Васька Куськин. Товарищ автор статьи, в вашей голове наверное и политика и церковь перемешались и получился этакий микст из политики и церкви, раз вы более другого удачного названия не придумали, ну что я вам могу в данном случае ю посоветовать - читайте побольше книжек они фантазию развивают, либо есть специальные таблетки, они могут в чувство реальности личность возвратить.

0
Цитировать
Жалоба модератору
1
16.05.2019, 14:43

....или он настолько вдохновляет своих адептов, что они аж до небес возносятся? А , ну тогда да, он без спорно является духовной особой, а не то что лидером, только тогда причем здесь партия и политика?

0
Цитировать
Жалоба модератору
1
16.05.2019, 15:12

...а в правительстве и Жогорку Кенеше тогда одни святые, да Преподобные сидят, прям получается не Медиткан Шеремкулов кыргызские политик, а древне египетский бог загробного мира Осириус

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  