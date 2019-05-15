Медеткан Шеримкулов стал духовным лидером новой партии

В Кыргызстане появилась новая политическая партия "Улуу журт", в состав которой вошли экс-спикер парламента Медеткан Шеримкулов, экс-министр транспорта и дорог Аргынбек Малабаев, экс-депутат Ошского горкенеша Керим Атамбаев и другие. Об этом редакции VB.KG сообщил основатель партии Анарбек Катаганов.

По его словам, накануне прошел съезд, на котором избрали руководство партии.

- Делегаты съезда избрали председателя партии, политсовет и членов президиума. Председателем партии стал Керим Атамбаев, а его заместителями Аргынбек Малабаев, Мирлан Жээналиев и я. Медеткан Шеримкулов безоговорочно является нашим духовным лидером, так как его огромный политический опыт и знания нам пригодятся, - отметил он.

Также собеседник редакции опроверг информацию в СМИ, что партию основали исключительно представители кыргызского рода "Адигине".

- Это в корне неверная и неуместная информация, абсолютно не имеющая под собой никакого основания. Если уж это для кого-то важно, то все мы являемся представителями разных родов. Я, к примеру, из рода "Саяк", - пояснил Катаганов.

Отметим, политическая партии "Улуу журт" прошла регистрацию в Минюсте в июне прошлого года.