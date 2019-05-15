В председатели ГКНБ прочат Опумбаева или Жапарова

Заместитель председателя ГКНБ Орозбек Опумбаев возможно станет новым главой Комитета нацбезопасности. Об этом редакции VB.KG сообщили источники в спецслужбе.

По их словам, мнение это разделяет большинство сотрудников ГКНБ.

- К такому предположению наталкивают ряд предпосылок. Во-первых, сейчас он временно исполняющий обязанности председателя ГКНБ. Во-вторых, очень лоялен к нынешней власти и имеет опыт в работы в нашем ведомстве, - предположили они.

О деятельности Орозбека Опумбаева мало что известно. Единственное, совсем недавно он успел засветиться на заседании парламента, когда предложил депутатам создать такой же закон о неправительственных организациях (НПО), какой был принят в России в 2012 году. Там закон об "иностранных агентах" ограничил деятельность многих НПО.

Что касается биографии заместителя главы ГКНБ, то ее также нет в полном варианте. Известно только, что родился он в 1963 году в Чуйской области.

В 2008-2011 годах был руководителем Управления ГКНБ по Ошу и Ошской области.

С 2011 по 2013 год Опумбаев занял должность заместителя заведующего отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Правительства КР.

В 2014-2018 годах был начальником Бишкекского городского управления ГКНБ.

С 19 октября 2018 года стал первым заместителем председателя Государственного комитета национальной безопасности КР.

Имеет звание полковника.

Также есть мнение среди чекистов, что главой ГКНБ может стать бывший председатель ГСИН Таалайбек Жапаров, который до этого более 20 лет проработал в ГКНБ на различных должностях.

Напомним, сегодня Идрис Кадыркулов был освобожден от занимаемой должности председателя Государственного комитета национальной безопасности КР согласно поданному заявлению.