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В председатели ГКНБ прочат Опумбаева или Жапарова

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- Бакыт Стамов
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Заместитель председателя ГКНБ Орозбек Опумбаев возможно станет новым главой Комитета нацбезопасности. Об этом редакции VB.KG сообщили источники в спецслужбе.

По их словам, мнение это разделяет большинство сотрудников ГКНБ.

- К такому предположению наталкивают ряд предпосылок. Во-первых, сейчас он временно исполняющий обязанности председателя ГКНБ. Во-вторых, очень лоялен к нынешней власти и имеет опыт в работы в нашем ведомстве, - предположили они.

О деятельности Орозбека Опумбаева мало что известно. Единственное, совсем недавно он успел засветиться на заседании парламента, когда предложил депутатам создать такой же закон о неправительственных организациях (НПО), какой был принят в России в 2012 году. Там закон об "иностранных агентах" ограничил деятельность многих НПО.

Что касается биографии заместителя главы ГКНБ, то ее также нет в полном варианте. Известно только, что родился он в 1963 году в Чуйской области.

В 2008-2011 годах был руководителем Управления ГКНБ по Ошу и Ошской области.

С 2011 по 2013 год Опумбаев занял должность заместителя заведующего отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Правительства КР.

В 2014-2018 годах был начальником Бишкекского городского управления ГКНБ.

С 19 октября 2018 года стал первым заместителем председателя Государственного комитета национальной безопасности КР.

Имеет звание полковника.

Также есть мнение среди чекистов, что главой ГКНБ может стать бывший председатель ГСИН Таалайбек Жапаров, который до этого более 20 лет проработал в ГКНБ на различных должностях.

Напомним, сегодня Идрис Кадыркулов был освобожден от занимаемой должности председателя Государственного комитета национальной безопасности КР согласно поданному заявлению.


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URL: https://www.vb.kg/378377
Теги:
ГКНБ, назначение, Кыргызстан, Идрис Кадыркулов, Орозбек Опумбаев, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
скафнюк
15.05.2019, 17:23

оба кандидата хорошие чекисты..главное не менты

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ГСИН
15.05.2019, 18:08

Насчёт Опумбаева врать не буду, первый раз слышу эту фамилию, но насчёт Жапарова, мы его хорошо знаем, довёл и так дышащую на ладан уголовно исполнительную систему до жопы. Колоссальный ущерб по ПМК ГСИН, ГП Келечек, закрыл ведомственную столовую, нагрел руки на первом жилом доме для сотрудников и много чего, когда его убрали личный состав воспрял духом, руководитель без души, безинициативный, с таким и врагов внешних не надо, но это решать президенту

+1
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Кыргыз
15.05.2019, 20:26

Значит ошские события были при нем,а он продавал,и как будет?

+1
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Офицер
15.05.2019, 20:57

А может справедливо и правильно комментируют граждане. Если он профукал Ошские события 2010 года, то вполне может и профукать намеченные в июне митинги СДПК. Стоит ли такого человека назначать на такую ответственную должность? Общественно-политическая обстановка ведь очень даже накаляется. Неизвестно что может произойти в июне. Бабанов и другие политики-тяжеловесы тоже возвращаются в страну. Может потому и ушёл Идрис Кадыркулов, чтобы не повторить судьбу Мурата Суталинова. Тут Президенту надо очень даже серьезно подумать, прежде чем принять важное решение. Ему окружение может всякое наплести и предлагать, а быть может и преднамеренно. В последнее время чувствуется, что идёт умышленная туманная кадровая политика, явно не в его пользу. Об этом нужно говорить открыто и своевременно.

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Офицер
15.05.2019, 23:53

0 Офицер Сегодня, 22:13

В ГКНБ необходимо провести тщательную Реформу и сократить штаты. Они слишком раздуты Необходимо определиться с их прямыми функциональными обязанностями и провести полную зачистку. Оставить нужно основные и свойственные им функции по обеспечению безопасности государства и т.п. Остальные, необоснованно возложенные на них обязанности нужно вернуть прокуратуре и другим ведомствам. ГКНБ должно заниматься своей работой и нельзя их смешивать с грязной политикой, в связи с чем их используют в грязных политических интригах и подрывают авторитет Спецслужбы. Нужно вернуть на год-два ушедших авторитетных кадровых чекистов-профессионалов, чтобы навели порядок и научили работе новобранцев. А то в ГКНБ «набрали» много родственничков, блатных, кошельков, базаркомов и других случайно-посторонних гражданских лиц. Кадровых офицеров необходимо вернуть и поддержать. А такие случайные «лжечекисты» типа как сельхозник Сегизбаев Абдиль, пенсионер-бухгалтер Атаханов и др, которые подорвали авторитет ГКНБ, должны быть незамедлительно уволены !!! Таких проходимцев близко подпускать нельзя. Расследование должностных преступлений следует вернуть прокуратуре. А ГКНБ пусть занимается поимкой настоящих шпионов. Их по идее никто не должен знать в лицо. Они должны быть совершенно засекреченными. А то сейчас их знает половина страны в лицо, пофамильно и даде поименно. Они ведь козыряют своими должностями и везде без надобности предъявляют служебные удостоверения. То есть многие уже рассекречены и соответственно подлежат увольнению. Ведь если их сотрудник козыряет служебным удостоверением или нарушает закон, он должен нести самую суровую ответственность. Всех «случайных чекистов» нужно незамедлительно уволить. СИЗО ГКНБ нужно закрыть, а штаты сотрудников передать ГСИН, вернув в ведение МВД на правах Департамента. Пора уже наводить порядок в стране!!!

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