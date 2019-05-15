В ГУОБДД пообещали найти сотрудника, попавшегося со взяткой на видео

Руководство ГАИ (МВД) намеренно не решает одну принципиальную задачу, которая исключала бы коррупционное поведение своих сотрудников на дорогах. А наоборот- всеми путями, и обманывая энтузиастов и "реформаторов" как Тамирлан Ибраимов с развешанными ушами, оставляет себе эту дорогу для злоупотреблений. Сотрудники потом тайно встречаются со средним руководством и передает им деньги...Делится.

Так что же они сохраняеют себе? Это - процедура общения ГАИшника с водителем. По идее, сотрудник ГАИ остановив автомашину должен сказать водителю Я зафиксировал у вас нарушени, покажите мне воше удостоверение, предъявите, я вынесу решение. И должен уйти САМ в сою автомашину, оставив водитиеля в своей (второй) автомашине. Они больше нек долны общаться!!! До тех пор, пока ГАИшник не придет обратно с протоколом! У нас и ГАИ, и водитель из за того, что так не делается, беспрерывно хходят вокруг автомашин и торгуются насчет денег. ГАИ как может и хочет ПУГАЕТ водилу всем что можно. Водитель изворачивается тоже как может.. В итоге все сходятся на деньгах.

Но тут должно быть другое: РАЗ ГАИШНИК ОСТАНОВИЛ ВОДИТЕЛЯ, то это означает, что он желкезно ЗАФИКС ИРОВАЛ НАРУШЕНИЕ, и поэтому (по этой причине) останавливает ДЛЯ ФИКСАЦИИ НА БУМАГЕ этого нарушениыя! Он не должен останавливать водилоу по подозрению. Или для уточнения нарушения.. Только пиз за нарушенного правила, и только для оформления! При сомнении он не должен вообще останавливать водтилу из правила, что всякое сомнение работает на пользу обвиняемого (водилу)

Поэтому, СКОЛЬКО БЫ НИ УВЕРЯЛИ ВАС эта комиссия по рекформе ГАИ у Ибраимова, что наберут только Шераклов и чеп-честных сотрудников, ПОБОРЫ БУДУТ продолжаться, пока у них есть руки длиной в 80 сантиметрпов!.. Это шутка. То есть, пока НЕ ПЕРЕРАБОТАЮТ ПРОЦЕДУРУ, которая исключала бы ТОРГ между ГАИшником и водителем !

ТИ второе. Вот сколько раз Вечерка, и энтузиасты фиксировали поборры и взятки?! Тысячу раз, на Видео! Это де чистейшие уголовные дела каждый день! Но где суды? Где кого посадили из ГАИШНИКОВ? НИ одного уголовного дела по взятке ГАИшника в течение уже 28 лет НЕ БЫЛО вообще в Кыргызстане! Все это рстворяется по так называемым "Служебной проверке", заверениям прес-служб ГАИ, что они там накажут (выговоры, пожурят только, снзят в должности на пару месяцев от силы..), НО НИ ОДНОГО материала не идет в суд!!! Потому-0что руководство не может это сдкелать по причине того, что у них рыдлов пушку! Сотруник его конрмит. поит, несе5т бабки- и как оно потом его отправит в суд!? Невозможно!

Вт почему нужно если делать рефопму в ГАИ, то надо МЕНЯТЬ ПРОЦЕДУРУ общения ГАишника с водителем. Смысл в следующем: ЗАСТАВИТЬ ГАИШника сразу же взят ь ответственность за то, чтобы поколь он остановил водиителя, то тут же фоормлял это нарушение в протоколе! А не торговался потом и пугал водителей как ящерица вздутием своего живота, спины позы и т.д.!!!

Такие деятсив я ВЫНУДЯТ ГАИшника быстро сообращать: останавливать авто или нет, та как ПРИДЕТСЯ ему оформлять за то, что остановил авто!

И второе. ЛЮБАЯ остановка дорлжна сопровождаться оформлением! Один к одному! Но это значит, что водительт тут же получит право и возможность ОБЖАЛОВАТЬ ГАИшника и ОТСПОРИТЬ протокол подписью там и ВЫЗОВОМ ГАИшника в Административный суд в тчение ДО 10 дней, и не более того!

Эт от метод применяется за рубежом, чтобы их "ГАИшников" зщаставить быстро думать, и если есть сомнения, то НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬ авто"А е5сли есть уверенность, то ТУТ же оформлять, за что потом, при сомнении и возражении водителя в течение10 дней расматривакть материалв Админ суде С ВЫЗОВАОМ ГАИшника туда и дачи там показаний судье! Когда такое у нас произойдет, то тогда такие поборы с самымым "честными супкерчестными ШАИшниками у нас прекратятся! А так - это прост о очередные метания очереднйо группы реформаторов, ан которые и Абылгазиев, и Жеенбеков развешали уши, что наконец-тто все прекратится.. Есть объективность, есть иллюзии. Пока в обхективности все не поставишь по местам, то будут иллюзии. Они этого не понимают. Или не хротят понимать, а только "играют в реформы"!

Им тяжело все доказывать.. То что им говорили 10 лет назад, они делают это только сецчас. да и то частями, эптеп-септеп..

Сделайте копию этогго коммента, помставьте на полку.. И через 5-10 лет давайт посмотрим, что тут было сказано, и что потом было сделано (не сделано). Уверяю, еще долго будут тянуть этот вопрос, так как всем в реальности не хотят реформ. Не хотят от бабок отказываться, пока они есть различными путями...

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