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Мелис Турганбаев отправился в "Бутырку"

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- ВБ
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Кыргызская делегация во главе с председателем Государственной службы исполнения наказания КР Мелисом Турганбаевым в рамках визита в Федеральную службу исполнения наказаний России посетила два самых больших следственных изолятора страны, сообщает пресс-служба ведомства.

13 мая М.Турганбаев вместе с руководителями соответствующих служб и учреждений совершили визит в Федеральное казенное учреждение СИЗО-2 управления ФСИН РФ по г.Москве или знаменитый Бутырский следственный изолятор.

В сопровождении начальника СИЗО-2 Сергея Телятникова, кыргызстанцы посетили дежурную часть, сборное и карантинное отделения, пост видеонаблюдения, православный храм, молельную комнату для мусульман, отряд по хозяйственному обслуживанию, следственное отделение, исторический кабинет и музей. По завершению встречи стороны обменялись мнениями и обсудили возможности дальнейшего сотрудничества.

15 мая делегация ГСИН КР ознакомилась с деятельностью Федерального казенного учреждения СИЗО-1 управления ФСИН по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области или более известное под названием "Кресты-2", расположенное в г. Колпино Ленинградской области.

В сопровождении заместителя начальника УФСИН Романа Семёнова и начальника СИЗО-1 Владимира Ивлева делегация Кыргызской Республики обошла режимные помещения следственного изолятора, осмотрела комнаты краткосрочных свиданий, жилые помещения отряда хозяйственного обслуживания и камеры содержания подследственных, а также ознакомились с материально-бытовым обеспечением лиц, содержащихся под стражей.

Роман Семёнов рассказал Мелису Турганбаеву об истории и этапах строительства СИЗО, отметил, что изолятор оснащен современными интегрированными системами безопасности и новейшим оборудованием медицинской части. По словам Семёнова, жилая камерная площадь составляет 7 квадратных метров на одного подследственного, что соответствует рекомендуемой в Европе норме.

После экскурсии по основным объектам следственного изолятора коллеги обменялись мнениями по вопросам развития пенитенциарных систем России и Кыргызстана, обсудили возможности дальнейшего сотрудничества.

Председатель ГСИН Мелис Турганбаев поблагодарил руководство управления за полученный опыт, а также оставил отзыв в гостевой книге СИЗО-1.

Отметим, что официальный визит кыргызской делегации проходит в период с 13 по 18 мая 2019 года в рамках Меморандума о взаимопонимании между ГСИН КР и ФСИН РФ.

На данный момент делегация провела встречу с директором ФСИН РФ Геннадием Корниенко, а также посетила ряд учреждений уголовно-исполнительной системы: СИЗО-1, СИЗО-2, уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН России по г. Москве, Академию ФСИН России в г.Рязань.


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URL: https://www.vb.kg/378390
Теги:
ГСИН, СИЗО, Мелис Турганбаев, Россия, Кыргызстан
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Комментарии
СИЗО
16.05.2019, 11:31

За чей счет эта поездка - экскурсия?

+1
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Жалоба модератору
Мика Мамаев
16.05.2019, 11:54
Карма: +224
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 329
Минусов: 105
Комментариев: 328

Что что,а мент он хороший,,,,наверное с Яхой встретился и поговорил втихаря,,,,

-1
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Жалоба модератору
Опер
16.05.2019, 14:13

Мелис очень даже нечестный, неграмотный и малообразованный человек

+1
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Жалоба модератору
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