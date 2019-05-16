В пожаре в парке Панфилова погибли экзотические животные

В ночь с 15 на 16 мая в Бишкеке произошел крупный пожар в парке им. И.В. Панфилова. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

Возгорание в Первомайском районе по улице Панфилова, 48 начался примерно в 00.48 часов. К тушению огня были привлечены четыре пожарных расчета. В 2.03 возгорание удалось локализовать, и только в 3.32 оно было полностью ликвидировано.

В результате пожара полностью сгорели кафе "Деревяшка", маленький зоопарк "Живая экзотика" общей площадью 400 м2. Погибли экзотические животные.

В настоящее время причина возникновения огня уточняется.