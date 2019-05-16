Погода
$ 69.84 - 69.94
€ 78.37 - 78.80

В пожаре в парке Панфилова погибли экзотические животные

3205  2
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В ночь с 15 на 16 мая в Бишкеке произошел крупный пожар в парке им. И.В. Панфилова. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

Возгорание в Первомайском районе по улице Панфилова, 48 начался примерно в 00.48 часов. К тушению огня были привлечены четыре пожарных расчета. В 2.03 возгорание удалось локализовать, и только в 3.32 оно было полностью ликвидировано.

В результате пожара полностью сгорели кафе "Деревяшка", маленький зоопарк "Живая экзотика" общей площадью 400 м2. Погибли экзотические животные.

В настоящее время причина возникновения огня уточняется.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378391
Теги:
МЧС, пожар, парк, Бишкек, Кыргызстан, животные
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
123
16.05.2019, 10:35

Рекет...

Откат назад всего и вся

0
Цитировать
Жалоба модератору
312
16.05.2019, 11:40

животных жаль,

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  