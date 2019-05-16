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12-летний школьник погиб в результате автонаезда

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- Оксана Гут
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В селе Кара-Ой Иссык-Кульского района в результате автонаезда погиб 12-летний мальчик. Он перебегал дорогу в неположенном месте. Об этом VB.KG сообщили в УОБДД Иссык-Кульской области.

15 мая примерно в 16.00 на 74 км автодороги Балыкчы-Каракол житель села Кара-Ой Ы.А. 2007 г.р. попал под колеса автомашины "Тойота Краун" под управлением жителя села Чаек Джумгальского района М.Ж. 1992 г.р.

Водитель с места ДТП не скрывался, а отвез мальчика в больницу. Однако его травмы оказались несовместимые с жизнью.

По предварительной версии милиции, школьник выбежал на автодорогу в неположенном месте.

Машина, на которой был совершен автонаезд, водворена на штрафстоянку. Факт ДТП зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство. Назначены все необходимые экспертизы.


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URL: https://www.vb.kg/378393
Теги:
ДТП, Иссык-Кульская область, несовершеннолетние, ПДД, Кыргызстан, Безопасный город, ГУОБДД, автонаезд, следствие, погиб ребенок
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