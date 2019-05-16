Перед зданием МВД опрокинулось авто

В ночь с 15 на 16 мая в Бишкеке на перекрестке улиц Жумабека и Тыныстанова столкнулись два автомобиля. Один из них от удара опрокинулся. Об этом VB.KG сообщили очевидцы.

- Опять на перекрестке Жумабека и Тыныстанова, у Министерства внутренних дел ночью 16 мая произошло тяжелое ДТП, да так, что "Тойота Эстима" перевернулась на крышу. Людей с тяжелыми травмами забрали медики. Мы, жители этажных домов, сколько раз обращались в Мэрию и ГУОБДД с просьбой установить на этом перекрестке светофор. С начала года на перекрестке произошло более 10 таких ДТП, машины вылетают с дороги и едва не врезаются в стены наших домов. Кроме того, из-за большого числа припаркованных машин проезжающие водители заблаговременно не видят пешеходов и резко останавливаются перед ними, угрожая автонаездом. Угрозы для пешеходов и большое количество ДТП, а также многочисленные обращения горожан не доходят до работников Мэрии и ГУОБДД. А министерство внутренних дел вообще делает вид, что такие аварии на углу его головной конторы не касаются, - сообщил редакции VB.KG местный житель.

В пресс-службе УОБДД Бишкека редакции подтвердили, что в Бишкеке на перекрестке улиц Жумабека и Тыныстанова действительно произошло ночью ДТП.

- 16 мая примерно в 00:40 водитель Т.Ж., управляя "Тойотой Эстима" и двигаясь по улице Жумабека в западном направлении, столкнулся на пересечении с улицей Тыныстанова с "Тойотой Виш". Ею управлял Д.Б., который двигался по Тыныстанова в северном направлении. В результате столкновения "Тойота Эстима" перевернулась. Трое – водитель и двое пассажиров – пострадали. Они обратились в больницу, травмы оказались не очень серьезными, - заявили в ведомстве.

Видео после ДТП VB.KG предоставили очевидцы.