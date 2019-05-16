Погода
$ 69.84 - 69.94
€ 78.37 - 78.80

Перед зданием МВД опрокинулось авто

815  1
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В ночь с 15 на 16 мая в Бишкеке на перекрестке улиц Жумабека и Тыныстанова столкнулись два автомобиля. Один из них от удара опрокинулся. Об этом VB.KG сообщили очевидцы.

- Опять на перекрестке Жумабека и Тыныстанова, у Министерства внутренних дел ночью 16 мая произошло тяжелое ДТП, да так, что "Тойота Эстима" перевернулась на крышу. Людей с тяжелыми травмами забрали медики. Мы, жители этажных домов, сколько раз обращались в Мэрию и ГУОБДД с просьбой установить на этом перекрестке светофор. С начала года на перекрестке произошло более 10 таких ДТП, машины вылетают с дороги и едва не врезаются в стены наших домов. Кроме того, из-за большого числа припаркованных машин проезжающие водители заблаговременно не видят пешеходов и резко останавливаются перед ними, угрожая автонаездом. Угрозы для пешеходов и большое количество ДТП, а также многочисленные обращения горожан не доходят до работников Мэрии и ГУОБДД. А министерство внутренних дел вообще делает вид, что такие аварии на углу его головной конторы не касаются, - сообщил редакции VB.KG местный житель.

В пресс-службе УОБДД Бишкека редакции подтвердили, что в Бишкеке на перекрестке улиц Жумабека и Тыныстанова действительно произошло ночью ДТП.

- 16 мая примерно в 00:40 водитель Т.Ж., управляя "Тойотой Эстима" и двигаясь по улице Жумабека в западном направлении, столкнулся на пересечении с улицей Тыныстанова с "Тойотой Виш". Ею управлял Д.Б., который двигался по Тыныстанова в северном направлении. В результате столкновения "Тойота Эстима" перевернулась. Трое – водитель и двое пассажиров – пострадали. Они обратились в больницу, травмы оказались не очень серьезными, - заявили в ведомстве.

Видео после ДТП VB.KG предоставили очевидцы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378396
Теги:
ДТП, ПДД, светофоры, Бишкек, Кыргызстан, Безопасный город, ГУОБДД, пострадавшие, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Dima
16.05.2019, 12:48

Мэра в тюрьму в месте подчинёнными. Достали уже бездельники

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  