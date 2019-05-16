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Кыргызстанские фуры вновь простаивают неделями на границе с Казахстаном?

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- Оксана Гут
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В соцсетях накануне появилось сообщение, что кыргызстанские перевозчики с груженными фурами вновь стоят неделями на границе с Казахстаном. Мол, их не пропускают. Кыргызстанские перевозчики терпят большие убытки, пишут пользователи интернета.

В пресс-службе Государственной пограничной службы КР редакции VB.KG прокомментировали эту информацию. В ведомстве отметили, что с кыргызской стороны грузовой автотранспорт на КПП "Ак-Тилек – Автодорожный" проходит пограничный контроль без каких-либо ограничений, беспрепятственно.

- Мы проверяем действительность документов граждан, пересекающих государственную границу. А также проверяем грузы на наличие запрещенных предметов: взрывчатых веществ, оружия, наркотических веществ. Сейчас в очереди для прохождения пограничного контроля с нашей стороны находится чуть более 60 грузовых автомашин. Это связано с тем, что казахстанская сторона осуществляет дополнительный пограничный контроль. И пока они там не пропустят машины, мы не можем держать их на мосту, - высказались в ГПС КР.

При этом было отмечено, что грузовой автотранспорт не простаивает "неделями", очередь движется.

- Фуры, которые сейчас стоят на границе, возможно, скопились за день-два. Но перевозчики не стоят неделями. Может кого-то вернула казахстанская сторона из-за проблем с документами. Различные причины, - заключили в пресс-службе ГПС КР.

Напомним, скандал с очередями в сотни фур разразился в середине марта этого года. Казахстанская сторона, как тогда сообщалось, усилила досмотр перевозчиков товаров народного потребления.

В решение вопроса вмешался премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев. Он провел ряд переговоров с казахстанским коллегой. После чего обещал, что ситуация на границе с большегрузами наладится. С 5 апреля казахская сторона должна была начать пропускать фуры в прежнем режиме.


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URL: https://www.vb.kg/378399
Теги:
бизнес, граница, грузоперевозки, Казахстан, экспорт, ЕАЭС, Кыргызстан, экономика, Погранслужба
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Комментарии
123
16.05.2019, 13:40

просто власть Казахстана плевать хотели на власть выпускников сельхоза... 

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Читатель Вечерки
16.05.2019, 13:49

Понравился анекдот: "После переименования Астаны в Нур-Султан, поступило предложение переименовать казахов в назарбахов".

Да, от диктаторских режимов можно всегда ожидать подлянок.

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Жалоба модератору
зап/части для ТНВД -
16.05.2019, 16:51
Карма: +113
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 182
Минусов: 69
Комментариев: 283

казахам невыгодна торговля кыргызов!

Вот и придумывают различные причины.........

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