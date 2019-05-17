Нефтетрейдеры обманывают государство на 9 миллиардов сомов?

Бюджет Кыргызстана недополучает от недобросовестных нефетрейдеров примерно 5-9 миллиардов сомов. Об этом накануне на пресс-конференции заявил экономист и политический деятель Максат Мамытканов.

По его словам, многие нефтекомпании уклоняются от уплаты налогов и других отчислений от реализации топлива.

- Ассоциация нефтетрейдеров сообщила, что баланс нефтепродуктов в Кыргызстане в 2018 году составил около 1,7 миллионов тонн ГСМ. Для того, чтобы посчитать, сколько теряет бюджет, нужно взять ожидаемый размер поступлений налогов и сравнить его с фактическим. При средней рыночной стоимости бензина каждая компания должна оплачивать с литра бензина около 6-7 сомов налога. Туда входят НДС, налог с продаж, на прибыль, соцфонд, экосбор и так далее. На 1,7 миллион тонн продукции приходится порядка 15 миллиардов сомов отчислений, но фактически бюджет получает за год от 7 до 10 миллиардов сомов. Таким образом, реальный размер потерь бюджета составляет от 5 до 9 миллиардов сомов, - пояснил он.

Другая участница пресс-конференции эколог Динара Кутманова привела соответствующий пример.

- Речь идет об экологическом налоге, который платят нефтетрейдеры. Экосбор составляет 110 сомов за 1 тонну топлива. Из открытых данных нефтетрейдеров известно, что в год в Кыргызстане в среднем имеется 1,3 тонн топлива. Экосбор получается примерно 274 миллиона сомов. Сегодня этот налог находится в компетенции Госагенства по охране окружающей среды. И вот на веб-сайте этого органа есть данные по поступлениям этих платежей за 2016 год и за первое полугодие 2017 года. Сегодняшних данных нет, но даже по существующим цифрам получается, что экологическое ведомство собирает примерно 35-45 процентов от всей суммы за ущерб. В чем дело? Либо экологический орган занижает цифру, и она уходит налево, либо они сами не получают достоверных данных. Тогда речь идет о низком качестве межведомственных взаимодействий между таможней, налоговой службой, нацстаткомитета и госагенства по охране окружающей среды. Почему такие разночтения получаются? - выразила она недоумение.