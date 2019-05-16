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"Air Arabia" запускает прямой рейс между Бишкеком и эмиратом Шарджа (ОАЭ)

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Авиакомпания "Air Arabia" с 4 июля 2019 года запускает регулярный прямой рейс между эмиратом Шарджа (ОАЭ) и столицей Кыргызстана - городом Бишкек. Рейсы будут осуществляться четыре раза в неделю, сообщает пресс-служба МИД КР.

Ведомство проводит соответствующую работу по открытию новых авиамаршрутов и расширению географии логистики в рамках реализации программы Правительства Кыргызской Республики по развитию туризма на 2019-2023 гг.

С открытием нового авиасообщения и присоединением "Air Arabia" МИД КР надеется на плодотворное сотрудничество в целях развития транспортной логистики Кыргызской Республики, увеличению объема пассажиропотока и туризма и грузоперевозок со странами Арабского залива, в том числе с ОАЭ.

Авиакомпания "Air Arabia" основана в 2003 году в эмирате Шарджа (ОАЭ), действующий член альянса Организации Арабских Перевозчиков (AACO). Воздушный флот состоит из 53 новых самолетов типа "Airbus A320". Обладает дочерними подразделениями – "Air Arabia Egypt" в Александрии, Египет и "Air Arabia Maroc" в Касабланке. Авиакомпания осуществляет полеты по 130 направлениям стран Ближнего Востока, Северной Африки, Азии, Европы, включая СНГ (Азербайджан, Армения, Казахстан, Россия).


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URL: https://www.vb.kg/378408
Теги:
авиация, ОАЭ, Бишкек, Кыргызстан, новый авиарейс, МИД
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